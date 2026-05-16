Tensión política, inflación y consumo: señales de alerta para el Gobierno

Manuel Adorni llegó al Parque Solar El Quemado en Mendoza a bordo de una van que compartió durante los 48 kilómetros desde la capital provincial junto al gobernador Alfredo Cornejo, el presidente de YPF Horacio Marín y las funcionarias María Ibarzabal y María Tettamanti. Fue su primera actividad pública sin la presencia del Presidente, Karina Milei o ministros de alto rango desde que estalló el escándalo sobre su patrimonio, hace 75 días.

Durante el viaje nadie mencionó su situación política, pero al descender del vehículo el clima quedó expuesto: se movió en una cápsula de seguridad, evitó a la prensa y se retiró sin responder preguntas en la inauguración del primer proyecto presentado al RIGI y también el primero en finalizarse. Se trata de un desarrollo de YPF Luz junto a la empresa mendocina de energía. Al acto no asistieron ni la vicegobernadora ni el intendente de Las Heras, quienes habían cuestionado al jefe de Gabinete. Cornejo tampoco habló. Solo Marín se quedó con los medios para destacar el proyecto.

La escena dejó una conclusión dentro del Gobierno: la decisión de retomar actos protocolares comienza a volverse incómoda. "No se pudo dimensionar la buena noticia de la inauguración porque sólo se hablaba de Adorni", admitió un funcionario.

El frente judicial tampoco ayuda. Aunque la semana fue más favorable que la anterior, el expediente sigue avanzando. Informes oficiales sobre movimientos con criptomonedas complejizan su situación y se acerca el momento clave: la presentación de su justificación patrimonial.

Mientras tanto, la mesa política intenta reorganizar prioridades legislativas en un semestre atravesado por la previa electoral y con gobernadores enfocados en intereses económicos y electorales. A esto se suma la cercanía del Mundial, que anticipa menor actividad parlamentaria.

La agenda de Caputo en Washington

Santiago Caputo no participó de la reunión política porque viajaba a Estados Unidos junto a Manuel Vidal. En simultáneo con el encuentro en Casa Rosada, ambos ingresaban al Capitolio junto al embajador Alec Oxenford para reunirse con Brian Mast, presidente del comité de Asuntos Exteriores.

El viaje incluyó encuentros con el lobbista Barry Bennet, con Michael Jensen —asesor para el Hemisferio Occidental— y una visita al Departamento de Estado. Las conversaciones giraron en torno a infraestructura crítica, minerales, energía, telecomunicaciones y especialmente a la licitación de la Hidrovía, cuya definición tendrá un paso clave antes del martes.

Se trata del proceso que definirá quién administrará durante 25 años la Hidrovía Paraná-Paraguay, infraestructura estratégica para el comercio regional. La licitación —anulada al inicio del Gobierno tras una denuncia y relanzada luego— se encamina a abrir el sobre económico entre tres competidores: Jan de Nul, una empresa argentina de la familia Román y un consorcio entre Deme y compañías estadounidenses. De los 3400 kilómetros del sistema, 1600 corresponden a territorio argentino, por donde circula gran parte del comercio agroindustrial del país y Paraguay.

Caputo también mantuvo reuniones reservadas, entre ellas una presunta visita a la base de la CIA en Langley. En paralelo, continúa la disputa interna por el control del área de inteligencia, mientras Karina Milei consolidó a Sebastián Pareja al frente de la comisión bicameral de seguimiento.

Inflación: alivio parcial y preocupación de fondo

Tras la marcha universitaria, la atención oficial se concentró en el índice de inflación de abril. El dato mostró una baja por primera vez en diez meses y regresó a niveles de noviembre, aunque el acumulado anual ya supera la meta del Presupuesto 2026, fijada en 10,1%.

El presidente Javier Milei dedicó más de dos horas a un programa económico en Neura y reconoció que los salarios pierden frente a la inflación. Intentó transmitir empatía con el deterioro del poder adquisitivo y planteó que el escenario comenzará a revertirse, aunque la percepción social aún no acompaña ese optimismo.

Consumo en caída: el termómetro del Hot Sale

El cierre del Hot Sale dejó señales preocupantes. Una de las mayores empresas de retail tecnológico informó que vendió 50% menos celulares que el año pasado y que los productos menos esenciales prácticamente no registraron demanda. Solo los televisores crecieron, impulsados por el Mundial.

Otra cadena de electrodomésticos reportó una caída del 60% en unidades vendidas el primer día respecto de 2025, cifra que llegó al 80% menos hacia el cuarto día. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el 60% de los usuarios priorizó búsquedas relacionadas con cuotas y solo el 20% se interesó principalmente en descuentos.

El conjunto de señales —tensión política, inflación aún elevada y consumo en retroceso— configura un escenario de cautela para el Gobierno, cuyos efectos económicos y políticos también se siguen con atención en las provincias.