Bullrich y Macri respaldaron la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete recibió este domingo el respaldo de referentes del PRO y de La Libertad Avanza. La senadora Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri expresaron públicamente su apoyo al funcionario, quien reemplazará a Manuel Adorni tras su renuncia.

Bullrich felicitó a Santilli a través de su cuenta en X y aseguró que acompañará su gestión desde el Congreso.

"Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo. Vamos a acompañarte desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos", escribió la legisladora.

Además, sostuvo que el recambio en la Jefatura de Gabinete permitirá concentrar la agenda parlamentaria en los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.

"Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el Presidente", agregó.

Por su parte, Mauricio Macri también celebró la designación y reveló que mantuvo una conversación con Santilli antes de que el Gobierno oficializara su nombramiento.

"Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible", expresó el exmandatario en sus redes sociales.

El respaldo de Bullrich y Macri llega luego de que el presidente Javier Milei definiera a Santilli como sucesor de Manuel Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete en medio del avance de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Con la llegada del exministro del Interior, el Gobierno apuesta a recomponer la conducción política del Ejecutivo y fortalecer la relación con el Congreso para avanzar con su agenda legislativa durante la segunda mitad del mandato.