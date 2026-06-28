Milei confirmó que Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei recibió este domingo al ministro del Interior, Diego Santilli, en la Quinta de Olivos, en una reunión que anticipa su designación como nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó el cargo en medio del avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

Con una foto juntos en la Quinta de Olivos, Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA. VLLC!", posteó el mandatario en sus redes.

Santilli apareció como el principal candidato para asumir la coordinación del Gabinete nacional luego de varios meses en los que estuvo al frente de las negociaciones con gobernadores, legisladores y aliados del oficialismo.

Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

La oposición reclama que Adorni también renuncie a su cargo en el Directorio de YPF

Mientras el Gobierno define los detalles del recambio, la oposición amplió sus cuestionamientos sobre el futuro de Adorni y reclamó que también abandone su lugar como representante del Estado nacional en el directorio de YPF.

El diputado nacional Pablo Juliano presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para solicitar su remoción del cargo, al considerar que las investigaciones judiciales en su contra comprometen los principios de ética pública, transparencia y responsabilidad institucional.

En la misma línea se expresó el legislador Esteban Paulón, quien cuestionó la posibilidad de que Adorni continúe integrando el directorio de la petrolera estatal mientras enfrenta causas judiciales.

"Un funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública que permanezca en una silla de YPF ganando millones de pesos por mes es un insulto a la ciudadanía argentina", sostuvo.

No obstante, fuentes cercanas al exjefe de Gabinete señalaron que Adorni también presentará su renuncia al directorio de la empresa. Según indicaron, la decisión quedó plasmada en la carta elevada al Presidente y responde a la intención de desvincularse por completo de cualquier cargo estatal.

Adorni había sido designado como director titular Clase A de YPF en representación del Estado nacional, una posición vinculada a la denominada "acción de oro", que otorga facultades especiales al Estado dentro de la compañía. Mientras ejerció la Jefatura de Gabinete ocupó ese lugar ad honorem, tal como había ocurrido con sus antecesores Nicolás Posse y Guillermo Francos.

En caso de permanecer en el directorio tras dejar el Gabinete, hubiera podido comenzar a percibir los honorarios correspondientes al cargo, que, según la documentación presentada por la empresa en la última Asamblea de Accionistas, oscilan entre 80 y más de 100 millones de pesos mensuales.

La salida de Adorni también generó repercusiones en el PRO. La cuenta oficial del partido republicó una imagen del exjefe de Gabinete Marcos Peña, en un gesto que fue interpretado como una crítica indirecta a la gestión libertaria.

El mensaje retomó declaraciones recientes de la legisladora porteña Laura Alonso, quien había sostenido que "con Marcos Peña nunca hubiera pasado lo de Adorni" y remarcó que las principales figuras de un gobierno deben actuar con "ejemplaridad y prudencia".

Con la reunión entre Milei y Santilli, el oficialismo busca cerrar rápidamente la transición en la Jefatura de Gabinete y reordenar la conducción política del Ejecutivo tras una de las crisis más importantes que atravesó la administración libertaria desde su llegada al poder.