Burlando confirmó su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires

Fernando Burlando acaba de confirmar que será candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones de octubre de 2023. Eligió un momento clave para comenzar su campaña: tras ser el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa y lograr que cinco de los acusados obtuvieran perpetua y tres de ellos 15 años de prisión, aunque para él todos deberían haber recibido la misma pena.

Burlando, quien fue padre en diciembre último de Sarah, junto a su pareja, la conductora Barby Franco, encabezará la lista bonaerense del Movimiento de Integración Federal (MIF), un partido propio.

“Voy a ser candidato a gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del ´83 hasta hoy. La política desaprobó en salud, en seguridad, en educación, no aprobamos una sola materia”, sostuvo Burlando en TN. “Barby me acompaña, mis hijas no”, agregó entre risas.

“La idea es generar un grupo que se vaya fortaleciendo donde pueda incluirse en la política aquellos a los cuales se les cierra la puerta que, por lo general, es el pueblo”, expresó.