Cambios en Derechos Humanos: el Gobierno reemplaza al subsecretario y redefine el área

El Gobierno nacional resolvió reemplazar al subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu, quien llevaba apenas tres meses en el cargo. En su lugar asumirá Leonardo Szuchet, un dirigente con experiencia en el área durante la gestión de Mauricio Macri, en un cambio que forma parte del reordenamiento interno del Ministerio de Justicia y que impacta en la orientación de las políticas del sector en todo el país, incluida Catamarca.

La decisión fue tomada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de completar la estructura de la cartera desde su llegada al Gabinete. Según se informó, el recambio se formalizará este miércoles.

El cambio se produce días después de la conmemoración por los 50 años del último golpe de Estado y en medio de definiciones internas sobre el rumbo del área, una de las más sensibles por la disputa política del oficialismo en torno a su posicionamiento sobre derechos humanos.

Reacomodamiento interno

Mogaburu había asumido el 10 de diciembre en reemplazo de Alberto Baños, con el respaldo del entonces ministro Mariano Cúneo Libarona. Su llegada estuvo vinculada al espacio de Sebastián Amerio, alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En ese contexto, el ahora exsubsecretario intentó sostenerse en medio de la interna entre los distintos sectores del oficialismo, pero finalmente Mahiques avanzó con su reemplazo por un perfil más cercano a su conducción.

La salida se resolvió tras semanas de evaluación sobre el funcionamiento del área y su alineamiento con la estrategia general del Ministerio de Justicia.

El perfil del nuevo funcionario

Leonardo Szuchet cuenta con experiencia previa en la estructura de Derechos Humanos. Durante el gobierno de Mauricio Macri se desempeñó como jefe de Gabinete del entonces secretario del área, Claudio Avruj, hoy funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Ese antecedente le permitió trabajar en el predio de la exESMA y participar en la definición de políticas públicas vinculadas a memoria y derechos humanos durante esa etapa.

Su designación refuerza la intención del Gobierno de imprimir un cambio de enfoque en el área, en línea con la revisión que impulsa la actual gestión sobre la política de derechos humanos.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la Casa Rosada busca instalar la idea de "memoria completa", un enfoque que amplía el abordaje de los años 70 más allá de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Esta postura volvió a quedar reflejada en el mensaje oficial difundido durante el último Día de la Memoria y ahora también se expresa en la conducción de la subsecretaría.