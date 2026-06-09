Catamarca se alinea con Nación y respalda la reforma electoral y la eliminación de las PASO

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa avanzando en uno de sus principales objetivos de gestión: consolidar respaldos provinciales para impulsar una reforma electoral de alcance nacional. En ese marco, este martes mantuvo una conversación con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en un intercambio que también incluyó otros ejes de interés para la provincia.

De acuerdo con fuentes oficiales, ambos dirigentes dialogaron durante más de media hora sobre la agenda parlamentaria, en un contexto marcado por la búsqueda de acuerdos políticos para habilitar cambios en el Congreso.

En ese marco, coincidieron en la posibilidad de que el Poder Legislativo avance con un proyecto que modifique las reglas de juego del sistema político, con un punto central: la eliminación de las PASO.

La eliminación de las PASO como eje de la reforma

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue el tratamiento de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuya continuidad fue puesta en discusión por el Ministerio del Interior.

Según lo expresado por el ministro en el marco de la conversación, las primarias implican un costo estimado de:

250 millones de dólares , según el cálculo oficial mencionado por Santilli

, según el cálculo oficial mencionado por Santilli Un mecanismo que, de acuerdo con su postura, "no es de interés para la sociedad"

En ese punto, el gobernador Raúl Jalil coincidió con el diagnóstico, reforzando la idea de que los mecanismos internos de selección de candidaturas deben resolverse dentro de los propios espacios políticos.

En palabras atribuidas a su entorno:

"Jalil aseguró que las internas deben resolverse dentro de los partidos".

Este alineamiento constituye uno de los aspectos más relevantes del encuentro, ya que fue posteriormente comunicado de manera oficial como parte de la voluntad del mandatario catamarqueño de avanzar en la eliminación de las PASO dentro del calendario electoral.

Agenda provincial: inversiones, zona franca e impuestos

Más allá del eje electoral, la reunión también incluyó una agenda de trabajo entre la Nación y la provincia de Catamarca. En este punto, ambos dirigentes abordaron temas vinculados al desarrollo económico y la articulación institucional.

Entre los principales puntos tratados se destacan:

Trabajo conjunto entre la provincia y el Gobierno nacional para el diseño de una zona franca en Catamarca

Una propuesta orientada a la baja de impuestos provinciales

Coordinación de políticas de desarrollo productivo

Estos temas forman parte de una agenda más amplia de cooperación entre ambas administraciones, que busca articular incentivos económicos con estrategias de inversión territorial.

Inversiones estratégicas y agenda de eventos en Catamarca

El encuentro también incluyó referencias a proyectos productivos y eventos institucionales relevantes para la provincia. En ese sentido, el gobernador Raúl Jalil extendió diversas invitaciones al ministro del Interior.

Entre ellas se destacan:

Participación del Gobierno nacional en la Fiesta del Poncho , durante el mes de julio

, durante el mes de julio Inauguración de tres plantas de procesamiento de litio , dos de ellas desarrolladas bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)

, dos de ellas desarrolladas bajo el Inauguración de una planta de hilado

Apertura de un hotel cinco estrellas en Antofagasta de la Sierra

Estos anuncios refuerzan el perfil de Catamarca como un territorio asociado a proyectos de inversión vinculados a la industria del litio y al desarrollo turístico de alta gama, particularmente en zonas como Antofagasta de la Sierra.

Sintonía política y posibles reconfiguraciones

Si bien trascendió que existen posibilidades de que se explore un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo que representa Raúl Jalil, no se brindaron detalles concretos sobre esa eventualidad.

En términos políticos, el balance del encuentro fue descrito como más positivo en su segunda instancia, donde el Ministerio del Interior comunicó de forma oficial la voluntad de Jalil de avanzar en la eliminación de las PASO como parte del calendario electoral.

La coincidencia entre ambos dirigentes se refleja también en el enfoque compartido sobre la resolución de internas partidarias dentro de cada fuerza política, así como en la articulación de políticas económicas y fiscales.

En ese sentido, el diálogo entre Santilli y Jalil se inscribe en una dinámica de acercamiento institucional que combina reformas estructurales del sistema electoral con una agenda de desarrollo provincial que incluye inversiones, infraestructura y revisión del esquema impositivo.