Caputo confirmó a Pedro Lines como sucesor de Marco Lavagna en el INDEC

El escenario económico nacional registró un movimiento significativo este lunes con la confirmación de la salida de Marco Lavagna de la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ante este desplazamiento, el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que el cargo será ocupado por Pedro Lines, quien hasta el momento se desempeñaba como el número dos dentro de la estructura del organismo.

La elección de Lines no es azarosa y responde a una búsqueda de legitimidad técnica, ya que el titular del Palacio de Hacienda lo definió como un funcionario de trayectoria excelente e intachable. Caputo recordó especialmente que Lines renunció al instituto durante el periodo en que existían sospechas de manipulación de datos bajo la gestión de Guillermo Moreno, lo que refuerza la confianza oficial en su integridad para esta nueva etapa.

La razón principal detrás de este recambio institucional se vincula directamente con la implementación de una nueva fórmula de inflación. Aunque este cambio metodológico estaba originalmente pactado para enero, el Poder Ejecutivo ha decidido postergarlo.

El ministro explicó que el equipo técnico, liderado hasta ayer por Lavagna, tenía la intención de aplicar el nuevo sistema de forma inmediata, una visión que contrastaba con la del presidente y el propio Caputo. Según el funcionario, el compromiso de actualizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una tarea en la que los técnicos vienen trabajando desde la gestión de Alberto Fernández y formaba parte de los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la administración actual sostiene que cualquier modificación debe realizarse una vez que el proceso de desinflación esté totalmente consolidado.

Los detalles técnicos de la reforma pendiente incluyen la incorporación de la canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, reemplazando a la utilizada desde el año 2004. Para Caputo, el cambio de índice en este momento no es prioritario, basándose en que Marco Lavagna corrió los números del año pasado con la nueva metodología y los resultados para diciembre y enero daban prácticamente igual, con una leve tendencia a la baja en el índice nuevo.

El ministro justificó la postergación señalando el impacto del "ataque político" ocurrido el año pasado durante la previa de las elecciones legislativas, lo cual alteró las previsiones de mejora y afectó variables como el nivel de crecimiento, el riesgo país y la demanda de dinero.

Bajo esta premisa, el Gobierno ha decidido no establecer una fecha exacta para el reemplazo de las fórmulas, priorizando la estabilidad de la medición vigente para no introducir ruidos adicionales en el proceso económico. Caputo aseguró que la salida de Lavagna se produjo en buenos términos y que la transición hacia la gestión de Pedro Lines garantiza la preservación del rigor estadístico. El objetivo es que la implementación del cambio se realice solo cuando el escenario inflacionario sea lo suficientemente estable como para no generar distorsiones en la percepción de los datos públicos.

En paralelo a los cambios en el Indec, el ministro brindó precisiones sobre el aumento de tarifas previsto para este año, con el objetivo de reducir la volatilidad estacional. La estrategia oficial busca que los meses de mayor consumo, como el verano o el invierno, no coincidan con los picos de incremento en las boletas. Caputo sostuvo que se han aplanado los grupos para evitar estas oscilaciones, intentando que la recomposición sea mensual y apenas superior a la inflación. Respecto a la estructura de los subsidios, detalló que si bien se terminó con la segmentación de categorías N1, N2 y N3, los usuarios que componían los sectores de ingresos medios y bajos continúan recibiendo asistencia estatal.

El titular de Economía advirtió que, si bien algunos usuarios podrían experimentar una suba fuerte en las boletas de febrero, el impacto será menor al que hubieran tenido en los meses de junio o julio bajo el esquema previo. La intención de la cartera económica es otorgar mayor previsibilidad al gasto de los hogares, permitiendo que la gente sepa con mayor exactitud cuánto pagará cada mes y eliminando los saltos bruscos que afectaban el presupuesto familiar en los periodos de mayor demanda energética.