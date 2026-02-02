Salud: el Gobierno abre la importación de equipos médicos usados

En un movimiento estratégico para la política sanitaria nacional, el Gobierno anunció una medida que permitirá a clínicas y hospitales de todo el país adquirir equipamiento médico importado de manera más rápida y sencilla. Según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el objetivo central de esta flexibilización es mejorar la calidad del sistema de salud y reducir los costos operativos que enfrentan las instituciones médicas.

Hasta el momento, las importaciones de insumos tecnológicos usados estaban limitadas por regulaciones estrictas y largos procesos burocráticos que generaban serias dificultades para el acceso a la innovación. La nueva disposición de la administración pública apunta a eliminar estas trabas administrativas, permitiendo el ingreso de equipos que, aun siendo usados, mantienen estándares internacionales de funcionamiento y se encuentran en buen estado de conservación.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, destacó que la norma emitida por la ANMAT ordena el régimen de importación para facilitar el ingreso de equipamiento usado y reacondicionado, siempre bajo premisas de seguridad y calidad. El funcionario hizo hincapié en que, hasta ahora, los centros de salud más pequeños veían limitadas sus opciones para incorporar tecnología, terminando en compras de equipos que en algunos casos tenían muchos años de antigüedad.

La modernización del marco regulatorio impactará en los siguientes puntos clave:

Reducción de costos: El fin de los trámites tediosos disminuye los gastos adicionales que elevaban el precio final del equipamiento.

Mejora en diagnósticos: El acceso a equipos más modernos permite optimizar los tratamientos médicos en todo el territorio.

Eficiencia en la atención: Al contar con mejor tecnología localmente, se reducirán las derivaciones que demoran la atención y perjudican directamente a los pacientes.

La reforma no solo busca un beneficio técnico, sino que propone un cambio en la lógica de adquisición de bienes de capital para la salud pública y privada. El ministro Lugones calificó el nuevo sistema como simple y transparente, fundamentado en reglas claras que promueven la libertad de mercado.

Esta normativa pretende que la innovación en salud llegue de forma efectiva a todo el país, garantizando que el acceso a tecnología de calidad no quede restringido a los grandes centros urbanos. Al facilitar el ingreso de equipos reacondicionados de alta gama, el Gobierno apuesta a una ampliación del acceso a la salud basada en la agilidad comercial y la seguridad sanitaria, permitiendo que la modernización llegue incluso a las instituciones con menores recursos operativos.