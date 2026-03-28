Caputo: "El que discute los datos es medio boludo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió al cruce de las afirmaciones que señalan que la economía argentina se encuentra atravesando una crisis recesiva. En una férrea defensa del modelo económico implementado por el gobierno, el funcionario aseguró que los indicadores actuales muestran una realidad diametralmente opuesta a la de una recesión. "El que discute los datos es medio boludo" disparó el ministro en relación a las estadísticas que muestran un crecimiento económico.

En el programa de Stream Las tres Anclas, emitido por Carajo, Caputo argumentó que el país está experimentando un proceso de crecimiento tangible. "La actividad está en récord", sentenció el titular del Palacio de Hacienda, apoyando su postura en lo que definió como "datos concretos" de la macroeconomía, buscando así desestimar las críticas que calificó como meras percepciones o un "relato".

Presión sobre el sector privado

Además de repasar las cifras de actividad, el ministro aprovechó la ocasión para enviar un fuerte mensaje al sector empresarial. Caputo instó a las compañías argentinas a adaptarse rápidamente al nuevo contexto macroeconómico.

De acuerdo con su visión, el actual esquema impulsado por el gobierno expone a las empresas a un mercado abierto donde deben competir "sin privilegios". Esto implica dejar atrás modelos de proteccionismo o asistencia estatal, exigiendo a los actores privados que incrementen su eficiencia y competitividad para sostenerse y crecer en el nuevo escenario.

La disputa por los datos

Las palabras de Caputo reflejan el esfuerzo del equipo económico por consolidar la confianza en el rumbo trazado frente a las dudas de distintos sectores políticos y productivos. Mientras algunas voces advierten sobre una contracción en el consumo y la actividad diaria, desde el Ministerio de Economía insisten en que las estadísticas oficiales avalan el éxito del programa y marcan el inicio de una etapa de expansión económica sostenida.