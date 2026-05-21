Carrizo contra el oficialismo por Diablillos: "es una década de oportunidades perdidas"

La discusión en torno al proyecto Diablillos y la cuestión de los límites interprovinciales volvió a escalar en el plano político provincial luego de las declaraciones de la ex diputada provincial Silvana Carrizo, quien cuestionó duramente al oficialismo y sostuvo que Catamarca atraviesa "una década de oportunidades perdidas".

La dirigente de GENERAR salió al cruce de las expresiones realizadas por el presidente del bloque oficialista, Ledesma, y respaldó públicamente los planteos formulados por el diputado Mamerto Acuña respecto de la situación territorial y de los recursos estratégicos vinculados al proyecto minero.

Carrizo consideró que el debate no puede quedar reducido a "descalificaciones políticas" y reclamó que el Gobierno provincial brinde explicaciones concretas sobre las acciones que se están llevando adelante para defender los intereses de Catamarca.

"Si vamos a hablar de oportunidades históricas desaprovechadas, entonces discutamos datos, gestión y resultados", expresó la ex legisladora, en respuesta a la postura asumida por el oficialismo frente a los cuestionamientos opositores.

El debate sobre los límites y el rol del Gobierno provincial

En sus declaraciones, Carrizo aclaró que no existe discusión respecto de las competencias constitucionales vinculadas a los límites interprovinciales, aunque insistió en que el eje central del planteo pasa por conocer qué medidas concretas impulsa la Provincia para proteger recursos estratégicos, regalías y oportunidades de desarrollo.

"Nadie discute las competencias del Congreso. Lo que se discute es qué está haciendo concretamente el Gobierno para defender intereses territoriales, regalías y oportunidades estratégicas para Catamarca", afirmó.

La ex diputada remarcó además que existe una diferencia entre citar artículos constitucionales y ejercer una defensa activa de la provincia en un contexto donde, según planteó, están en juego decisiones vinculadas al futuro económico y productivo catamarqueño.

"Una cosa es citar artículos constitucionales y otra muy distinta, es ejercer una defensa activa de la provincia", sostuvo. Carrizo vinculó además la discusión actual con la situación económica y minera de Catamarca respecto de otras provincias del NOA, especialmente en relación con el desarrollo del litio y el desempeño exportador durante la última década.

Los datos sobre exportaciones y minería

Para respaldar sus cuestionamientos, la dirigente citó un estudio sobre exportaciones provinciales 2015-2025 elaborado por la Universidad Austral. Según indicó, el informe refleja que Catamarca registró una caída del 31% en sus exportaciones durante la última década, ubicándose entre las pocas provincias argentinas con retroceso en términos absolutos.

De acuerdo con lo señalado por Carrizo, el estudio atribuye ese descenso principalmente a:

La volatilidad minera .

. La falta de despegue del litio .

. La pérdida de oportunidades estratégicas en comparación con provincias vecinas.

La ex legisladora contrastó esos números con la evolución económica de otras provincias del norte argentino que, según expresó, atravesaron el mismo contexto geográfico y productivo, pero con resultados diferentes.

"Mientras Catamarca cayó 31%, Jujuy creció 309% impulsada por el litio y Salta creció 66%. Es decir, mismas condiciones geográficas, misma ventana histórica, mismo recurso estratégico y resultados completamente distintos", sostuvo.

Regalías, empleo e infraestructura en discusión

Carrizo planteó que el debate alrededor de Diablillos supera ampliamente una discusión jurídica o técnica y advirtió que lo que está en juego son recursos millonarios y oportunidades de desarrollo para las próximas generaciones. "Acá se discuten millones de dólares, empleo, infraestructura y oportunidades que pueden definir el futuro de generaciones enteras", afirmó.

En ese sentido, cuestionó que la respuesta oficial ante los pedidos de información y explicaciones sea, según expresó, "atacar a quien pregunta". Además, señaló que el oficialismo debería enfocarse en avanzar sobre los anexos vinculados al acuerdo de Diablillos y advirtió sobre posibles consecuencias relacionadas con la inseguridad jurídica.

La dirigente reclamó una mayor participación institucional y pidió que el Gobierno provincial exponga públicamente las acciones realizadas en relación con la cuestión limítrofe con Salta.

"Si realmente se está trabajando para defender nuestros territorio la, entonces que el Gobierno explique. Que concurra el ministro de Gobierno. Que informe con precisión técnica de qué se trabajó hasta ahora sobre la cuestión limítrofe con Salta, qué acciones concretas impulsó la Provincia y para que Catamarca no vuelva a perder oportunidades estratégicas", manifestó.

El reclamo por "previsión institucional y transparencia"

En el tramo final de sus declaraciones, Carrizo insistió en que la defensa de los intereses provinciales requiere mucho más que discursos políticos y pidió priorizar una agenda basada en planificación, transparencia y previsión institucional.

"Defender Catamarca exige algo más que discursos", sostuvo la dirigente, quien reclamó "previsión institucional, transparencia y la decisión política de poner a la provincia y a los catamarqueños por encima de cualquier relato partidario". Las declaraciones de la ex diputada profundizaron el debate político alrededor del proyecto Diablillos, los recursos estratégicos vinculados a la minería y el manejo de las oportunidades económicas para Catamarca en un contexto regional marcado por el crecimiento de otras provincias del NOA impulsadas por el desarrollo del litio.