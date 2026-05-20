EE. UU. le quitó la visa a un exfuncionario de Milei vinculado con la pesca ilegal china en la Argentina

El gobierno de Estados Unidos decidió revocar la visa a Pablo Ferrara Raisberg, ex funcionario argentino designado en el área de pesca durante la gestión de Diana Mondino en la Cancillería. Ferrara, quien se desempeñó como representante ante el Consejo Federal Pesquero y dejó su cargo en marzo de 2024, quedó así en el centro de una controversia internacional.

Según informaron medios nacionales, la decisión estadounidense fue tomada luego de detectar presuntas conexiones del ex funcionario con intereses vinculados a embarcaciones chinas acusadas de operar de manera irregular. La medida, explicaron desde Washington, tiene como objetivo "proteger la industria pesquera estadounidense y los recursos pesqueros mundiales", en palabras de la administración del presidente Donald Trump.

Implicancias políticas y diplomáticas

La revocación de la visa de Ferrara generó un malestar evidente en sectores diplomáticos argentinos, reavivando cuestionamientos sobre los vínculos entre actores privados y la industria pesquera internacional. En particular, el caso expuso la estrecha relación entre Ferrara y la ex canciller Diana Mondino, situación que ya había sido objeto de debate político desde su designación en el área vinculada a pesca y recursos marítimos.

El hecho de que un ex funcionario con relación directa con la Cancillería argentina sea señalado por supuestas conexiones con intereses de embarcaciones chinas irregulares vuelve a poner en evidencia los riesgos estratégicos asociados a la actividad pesquera internacional, especialmente en regiones donde confluyen intereses nacionales y extranjeros.

Seguridad e intereses estratégicos

Fuentes estadounidenses confirmaron que la revocación migratoria se fundamentó en cuestiones asociadas a la seguridad y a los intereses estratégicos relacionados con la pesca china en la región. Este argumento sugiere que la medida no solo busca proteger la industria pesquera estadounidense, sino también garantizar la seguridad marítima y la preservación de recursos globales, en un contexto donde las operaciones irregulares de embarcaciones extranjeras son una preocupación constante para las autoridades.

El caso de Ferrara Raisberg refleja la complejidad de los vínculos entre funcionarios públicos y la industria pesquera internacional, donde la interacción con actores privados y extranjeros puede tener repercusiones significativas en términos de política exterior y seguridad nacional.

Repercusiones internas en Argentina

Dentro del Gobierno argentino, la situación generó controversia y debate sobre los mecanismos de control y supervisión de funcionarios vinculados a recursos estratégicos como la pesca. La polémica sobre la relación de Ferrara con Mondino y su rol previo en el Consejo Federal Pesquero subraya la necesidad de revisar los criterios de designación y los posibles conflictos de interés que puedan surgir en áreas estratégicas del Estado.

En términos políticos, la revocación de la visa también funcionó como un llamado de atención sobre la transparencia y la supervisión internacional de la actividad pesquera, evidenciando cómo decisiones administrativas en un país pueden tener repercusiones diplomáticas y mediáticas en otro.