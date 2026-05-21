La oposición insistirá con una nueva sesión especial para interpelar a Adorni

La disputa política en torno a la figura de Manuel Adorni continúa creciendo en el Congreso nacional y, luego de dos intentos fallidos, sectores de la oposición volverán a impulsar una sesión especial para tratar su interpelación en la Cámara de Diputados.

La nueva convocatoria será promovida por bloques de Provincias Unidas, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que buscan reactivar el debate parlamentario luego de que el oficialismo lograra bloquear el último intento opositor durante la sesión desarrollada este miércoles. El diputado socialista Esteban Paulón confirmó que insistirán con una nueva estrategia parlamentaria y adelantó que la próxima convocatoria incluirá una agenda más amplia, incorporando diferentes proyectos impulsados por los bloques convocantes.

"Ante la picardía del oficialismo, que logró con éxito bloquear nuestra sesión donde pretendíamos tratar la interpelación a Manuel Adorni y otros proyectos, vamos a insistir la semana que viene con una agenda amplia que incorpore propuestas de los bloques convocantes", afirmó Paulón en declaraciones a TN.

Una agenda ampliada para buscar quórum

La oposición resolvió ampliar el temario parlamentario con el objetivo de fortalecer las posibilidades de alcanzar el quórum necesario para abrir la sesión. Entre los temas que buscarán incorporar aparecen iniciativas vinculadas con:

La situación del PAMI

El Programa Remediar

La interpelación a Sandra Pettovello

La interpelación a Luis Caputo

El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Cambios en licencias laborales

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional

Para avanzar con la estrategia parlamentaria, los bloques opositores deberán reunir al menos 129 diputados presentes, habilitar formalmente la sesión y luego emplazar a las comisiones para fijar fechas de tratamiento y dictamen de los proyectos antes de regresar al recinto para una eventual votación.

El principal objetivo político sigue siendo citar al jefe de Gabinete para que brinde explicaciones en el Congreso respecto de las presuntas irregularidades vinculadas con su situación patrimonial, mientras la investigación judicial continúa avanzando. Incluso, algunos sectores opositores anticiparon que, si prospera la interpelación, podrían impulsar posteriormente una eventual moción de censura.

La estrategia de Unión por la Patria

Dentro de Unión por la Patria, el debate sobre cómo avanzar con el caso Adorni generó distintas discusiones internas. El bloque conducido por Germán Martínez resolvió finalmente ampliar el pedido de sesión y evitar que la convocatoria quede centrada exclusivamente en la situación del jefe de Gabinete.

Por ese motivo, el espacio volverá a impulsar una serie de proyectos relacionados con temas sociales y laborales. Entre las iniciativas aparecen:

Modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo

Cambios en licencias especiales, parentales y familiares

La creación del Programa Nacional Remediar

El restablecimiento de prestaciones del PAMI

Nuevas interpelaciones a funcionarios nacionales

Además, dentro del bloque siguen de cerca la situación de salud de tres diputados nacionales que estuvieron ausentes en la última sesión por haber sido sometidos a intervenciones quirúrgicas.

Se trata de Máximo Kirchner, Hugo Yasky y Ramiro Gutiérrez. Los tres legisladores bonaerenses son considerados piezas importantes dentro de la estrategia parlamentaria del peronismo.

Cómo el oficialismo logró bloquear la avanzada opositora

La última sesión en Diputados dejó expuesta una fuerte disputa política entre el oficialismo y los distintos bloques opositores que intentaban avanzar con pedidos de interpelación. Mientras Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y Unión por la Patria buscaban instalar el debate sobre Manuel Adorni y promover proyectos de impacto social, La Libertad Avanza consiguió sostener el control del recinto.

El oficialismo logró abrir la sesión, imponer su agenda legislativa y neutralizar la estrategia opositora gracias a acuerdos alcanzados con gobernadores aliados que permitieron reunir las mayorías necesarias. Durante el debate sobre la reforma del régimen de Zona Fría, el diputado Nicolás del Caño cuestionó duramente al oficialismo y acusó a los bloques aliados de "encubrir" al jefe de Gabinete.

Además, anticipó que volverán a insistir con una nueva sesión y con una eventual moción de censura. La misma postura fue expresada por Néstor Pitrola, quien también respaldó la ofensiva parlamentaria.

La postura del oficialismo

Desde el oficialismo aseguran que mantendrán la estrategia política orientada a impedir que el conflicto escale dentro del Congreso. La intención de La Libertad Avanza es que Manuel Adorni presente su declaración jurada mientras las denuncias judiciales continúan su curso en el ámbito correspondiente.

La diputada Bárbara Andreussi sostuvo que la oposición carece de fundamentos sólidos para cuestionar al Gobierno.

"La oposición no tiene méritos propios ni argumentos sólidos para cuestionar el rumbo económico del Gobierno", aseguró. Según expresó, los cuestionamientos forman parte de una estrategia política destinada a desplazar la discusión pública de temas económicos vinculados con la inflación, el orden fiscal y la recuperación de la credibilidad económica.

"Frente a una economía que empieza a mostrar resultados, buscan desestabilizar e instalar operaciones políticas para intentar opacar los logros obtenidos. Por eso montan un circo alrededor del jefe de Gabinete y desvían la discusión de temas importantes", afirmó. La legisladora concluyó que "lo más razonable es dejar que la Justicia actúe y avance como corresponde".

El posicionamiento del MID

Desde el MID, espacio opositor que habitualmente acompaña algunas iniciativas del oficialismo, también surgieron definiciones sobre el conflicto. El diputado Eduardo Falcone sostuvo que la situación de Adorni debe resolverse políticamente dentro del Gobierno y no en el Congreso.

"Adorni tiene que renunciar o lo tiene que echar el Presidente. No estamos de acuerdo con que intervenga el Congreso. Es un problema político del Gobierno y lo tiene que resolver el Gobierno", afirmó.

Al mismo tiempo, aclaró que el espacio no acompañará eventuales pedidos de interpelación o mociones de censura. "El plano judicial es otra cosa. Si insisten con pedidos de interpelación o censura, el MID no va a acompañar", concluyó el legislador.