Martín Menem a Santiago Caputo: "Estas situaciones se resuelven en el vestuario"

La tensión interna dentro del oficialismo volvió a quedar en evidencia tras el cruce entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo. El conflicto se originó a partir de una cuenta fake en la red social X identificada como @PeriodistaRufus, que publicó críticas directas contra Caputo y su mano derecha, Manuel Vidal.

En ese contexto, Menem buscó bajarle el tono a la disputa y dejó una frase con fuerte contenido político: "Estas situaciones se resuelven en el vestuario". Con esa expresión, el dirigente libertario planteó que las diferencias internas deben resolverse puertas adentro y no en público.

El titular de Diputados sostuvo que en toda organización política existen tensiones y diferencias, aunque consideró que esas discusiones no deben exponerse públicamente. "En cualquier organización siempre surgen diferencias, a veces más marcadas, a veces menos marcadas. Pero soy de los que creen que cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto nada", afirmó.

Además, señaló que este tipo de conflictos internos "seguramente se van a ir acomodando con el tiempo", en un intento de transmitir calma en medio del creciente ruido político generado alrededor del caso.

La reunión política convocada para el martes

En medio de la escalada de versiones y acusaciones cruzadas, para el martes fue convocada la mesa política del oficialismo, encuentro del que participarán tanto Martín Menem como Santiago Caputo, entre otros referentes del espacio.

Consultado sobre ese futuro encuentro, Menem aseguró que el vínculo continuará con "absoluta normalidad" y reiteró su postura respecto de cómo deben manejarse las diferencias internas. "Sostengo lo mismo que dije al principio, cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto", insistió. En declaraciones a Radio Mitre, el presidente de la Cámara de Diputados también relativizó el enfrentamiento al señalar que los roces son habituales dentro de la política. "Siempre se generan roces en política. Pero más allá de cualquier diferencia, después salimos y nos la pasamos entre nosotros, y queremos meterles goles a los de enfrente", expresó.

La referencia futbolera y la cita a Carlos Bilardo

En su intento por explicar su visión sobre la dinámica interna del oficialismo, Menem recurrió a una comparación futbolera y citó al exdirector técnico de la Selección Argentina, Carlos Bilardo.

"Lo voy a recordar a Bilardo, que decía: 'El fútbol es fácil'. Decía: 'Nos damos la pelota a los que tenemos la camiseta del mismo color y le hacemos goles al arquero que no tomó la leche con nosotros el día anterior'", relató.

A partir de esa frase, Menem buscó reforzar la idea de unidad dentro del espacio político libertario. "No es tan difícil, nos la tenemos que pasar entre nosotros y eso lo estamos haciendo más allá de cualquier disputa", agregó.

"No subestimen al Presidente"

En las últimas horas, el conflicto sumó nuevos elementos que recalentaron aún más la interna entre Menem y Caputo. Desde el sector conocido como Las Fuerzas del Cielo, alineado con el asesor presidencial, surgieron acusaciones directas contra el titular de Diputados por la supuesta vinculación con la cuenta @PeriodistaRufus.

Frente a ello, Menem salió al cruce y envió otro mensaje político contundente: "No subestimen al presidente Javier Milei". El dirigente oficialista defendió su relación con el mandatario y aseguró que actuó con transparencia desde el primer momento. "La única manera de contestar es con resultados, yo me enfoqué en eso, mi ámbito es el Poder Legislativo, trabajamos con resultados", sostuvo.

Además, rechazó las versiones que indican que le habría ocultado información al Presidente y explicó la conversación que mantuvo con Milei apenas comenzó el escándalo.

"En el mismo sábado le dije al Presidente: 'Mirá, para mí pasó esto, se trata de un link de Instagram que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo. Un link de una noticia X de Instagram, y algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió, y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta'", detalló.

El origen del conflicto y el papel de @PeriodistaRufus

La controversia comenzó durante el fin de semana pasado cuando la cuenta @PeriodistaRufus publicó mensajes críticos contra Santiago Caputo y Manuel Vidal. En principio, el episodio parecía formar parte del habitual clima de confrontación en redes sociales, pero un detalle técnico cambió el escenario.

Al abrir el enlace que acompañaba uno de los posteos, el link dirigía hacia la cuenta verificada de Instagram de Martín Menem. Ese dato fue rápidamente detectado y difundido por el entorno de Caputo.

Desde entonces, el sector identificado como Las Fuerzas del Cielo, integrado por jóvenes libertarios cercanos al asesor presidencial, sostiene que la cuenta pertenece al presidente de la Cámara de Diputados. Sin embargo, en el entorno de Menem rechazan de manera terminante esa interpretación. Según explicaron a TN, "nunca se negó que el link no tenga que ver con Martín Menem". No obstante, aclararon que compartir un enlace desde Instagram no implica una vinculación automática entre una cuenta de esa red social y un perfil en X.

Desde el espacio del titular de Diputados argumentaron que "vos podés agarrar un link, compartir una publicación, y va a aparecer como que es tuyo y eso no significa que una cuenta de Instagram esté vinculada a una de Twitter".

Mientras tanto, la disputa interna continúa generando tensión dentro del oficialismo, con acusaciones cruzadas, mensajes públicos y una creciente exposición de las diferencias entre sectores clave del espacio libertario.