Caso Guaraz: Puente exige citación judicial por "sospechas" en el crimen de Rojas

La escena política provincial se vio sacudida este miércoles tras las declaraciones del diputado Tiago Puente, quien utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para fijar una postura contundente frente a los recientes acontecimientos que involucran a Elpidio Guaraz. El exintendente de Bañado de Ovanta, sobre quien pesa una orden de inmediata detención en el marco de una causa por abuso sexual, realizó una serie de publicaciones en redes sociales que encendieron la polémica tras conocerse su situación procesal. En dichos posteos, el exjefe comunal cuestionó la decisión judicial y se manifestó en términos que generaron una inmediata controversia en el ámbito político, lo que motivó la reacción del legislador provincial.

Para el diputado Puente, estas expresiones de Guaraz no deben ser tomadas a la ligera, ya que intervienen en la sensibilidad de procesos judiciales de gran relevancia para la comunidad, reabriendo debates sobre la transparencia en la investigación de hechos graves. El post del legislador surgió precisamente en medio de la polémica generada por la actitud del exintendente, quien utilizó el espacio digital para cuestionar la legalidad de la orden de detención que pesa en su contra, manifestándose en términos que han sido calificados como polémicos por diversos sectores institucionales.

El vínculo con el caso Rojas y el pedido a la Justicia

El punto más crítico del pronunciamiento de Puente radica en la vinculación directa de los dichos de Guaraz con otra causa de alto impacto que aún genera interrogantes en la provincia. El legislador sostuvo con firmeza que las palabras del exintendente no hacen más que confirmar el manto de sospechas que siempre existió en la investigación por el asesinato del ministro Rojas, aludiendo a un caso de alto perfil que aún mantiene demandas de esclarecimiento vigentes y que se encuentra en el centro del debate público.

Ante este escenario de incertidumbre, el diputado de la oposición fue enfático al reclamar una respuesta institucional que garantice la paridad de trato procesal y la eficacia del sistema. Puente subrayó que espera que la Justicia actúe de oficio y de manera URGENTE, procediendo a la citación del exintendente para que preste declaración sobre sus recientes afirmaciones. En su descargo, el legislador fue tajante al exigir que este llamado a declarar se realice con la misma celeridad con la que se citó a diversos legisladores de la oposición en instancias anteriores, buscando evitar cualquier tipo de discrecionalidad en los tiempos judiciales.

Un clima de incertidumbre institucional

La controversia generada por Elpidio Guaraz en las plataformas digitales, en el complejo contexto de una causa por abuso sexual, ha reavivado tensiones latentes en el ámbito legislativo catamarqueño. La demanda de Puente pone el foco en la necesidad de que el Poder Judicial brinde respuestas claras para disipar las dudas que estas declaraciones arrojan sobre procesos judiciales paralelos. En un contexto de alta sensibilidad política, la celeridad y la transparencia en la actuación de oficio se vuelven, según el análisis del legislador, requisitos innegociables para el fortalecimiento de las instituciones provinciales y el resguardo del sistema democrático.