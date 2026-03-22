Caso $LIBRA: la investigación judicial apunta a offshore y vínculos con el entorno de Milei

La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA avanza sobre posibles maniobras financieras irregulares y vínculos con el entorno del presidente Javier Milei, a partir del análisis del teléfono del lobbista Mauricio Novelli.

Según documentación incorporada a la causa por el Ministerio Público Fiscal, los peritajes revelaron mecanismos de influencia, pagos en efectivo y operaciones a través de sociedades offshore, además de gestiones de contactos con funcionarios de la Casa Rosada.

La investigación determinó que Novelli, a través de la firma N&W Profesional Traders, habría ordenado pagos mensuales de hasta $2.000 por servicios de promoción del entonces diputado Milei, cifra que luego se elevó a USD 4.000 tras la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno.

En paralelo, se detectó una estructura financiera internacional que incluyó la creación de sociedades en Delaware (Estados Unidos) y en las Islas Vírgenes Británicas, además de cuentas bancarias en Miami y Panamá y operaciones vinculadas a plataformas radicadas en Islas Caimán.

Los registros del celular de Novelli muestran, por ejemplo, interacciones con direcciones en George Town, en las Islas Caimán, coincidentes con momentos clave: una reunión en Casa Rosada entre Milei y el desarrollador de $LIBRA, y la previa al lanzamiento del token el 14 de febrero de 2025.

En ese contexto, los peritajes evidenciaron comunicaciones directas entre Novelli y el entorno presidencial antes y después de la publicación del mensaje en redes sociales con el que Milei promocionó la criptomoneda.

Además, mensajes internos de la causa indican que el lobbista definía los pagos a influencers —entre ellos el actual mandatario— como "sueldos", abonados en la criptomoneda USDT en el marco de acciones de promoción.

Otro de los elementos bajo análisis es un borrador de "oferta irrevocable" para asociarse en torno a $LIBRA, fechado en noviembre de 2024, que incluía objetivos de negocios por hasta USD 10 millones y contemplaba gestiones para establecer vínculos con el presidente, su entorno y miembros del Congreso.

La investigación también señala que Novelli actuaba como intermediario en el acceso de empresarios al jefe de Estado. Chats vinculados a un evento tecnológico realizado en octubre de 2024 indican que controlaba quiénes podían acercarse a Milei, en un esquema donde el acceso VIP podía estar condicionado por aportes económicos.

En paralelo, se analiza una posible maniobra de "pump and dump", es decir, inflar el valor del token mediante promoción para luego vender con ganancias antes de una caída. Según la denuncia, el activo llegó a cotizar cerca de 5 dólares tras la publicación presidencial y luego perdió gran parte de su valor.

La causa está en manos del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quienes buscan determinar si existieron delitos vinculados a transferencias económicas, uso de información privilegiada o beneficios indebidos.

El expediente también pone el foco en el cumplimiento de la normativa vigente, en particular sobre la prohibición de que el presidente perciba ingresos adicionales durante el ejercicio de su cargo.

El avance del caso genera impacto político e institucional a nivel nacional, con posibles repercusiones en todo el país, incluidas provincias como Catamarca.