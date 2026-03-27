Caso YPF: la Justicia de EE.UU. anuló la condena millonaria contra la Argentina

En un fallo de alto impacto para la Argentina, la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York resolvió anular la condena por US$16.000 millones que pesaba sobre el país en el marco del litigio por la expropiación de YPF.

La decisión implica un cambio sustancial en el rumbo del caso, ya que el tribunal determinó que la jueza Loretta Preska no interpretó correctamente la legislación argentina al momento de dictar su sentencia en primera instancia.

Como consecuencia, la Corte ordenó revisar el fallo, lo que deja sin efecto la obligación de pago establecida previamente y reabre el análisis jurídico del caso.

La revisión del fallo y sus implicancias

El pronunciamiento del tribunal no solo revoca la condena, sino que establece una serie de efectos inmediatos sobre el proceso judicial en curso.

Entre las principales consecuencias se destacan:

Anulación de la condena por US$16.000 millones

Obligación de la jueza Preska de revisar la sentencia original

Necesidad de ajustar o anular las órdenes de ejecución

Impacto sobre las apelaciones basadas en el fallo ahora revocado

Este conjunto de medidas redefine el escenario judicial, ya que la causa vuelve a una instancia de revisión en la que deberán reconsiderarse los fundamentos legales aplicados.

Un fallo no unánime

La resolución de la Corte de Apelaciones no fue adoptada por unanimidad. El camarista José Cabranes expresó su disidencia frente a la decisión de sus colegas Denny Chin y Beth Robinson.

Este dato refleja la complejidad del caso y la existencia de distintas interpretaciones jurídicas dentro del propio tribunal, lo que añade un elemento adicional de análisis al desarrollo del litigio.

Repercusiones en los mercados

El impacto del fallo se trasladó de inmediato al ámbito financiero. Tras conocerse la decisión, las acciones de Burford Capital —empresa que patrocina a los demandantes Petersen y Eton Park— registraron una fuerte caída en la bolsa de Nueva York.

Burford Capital es la firma que impulsa la demanda en representación de los fondos involucrados, por lo que la revocación del fallo afecta directamente sus expectativas de cobro en el proceso.

La reacción del Gobierno argentino

La decisión judicial fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien destacó el alcance del fallo y su impacto para el país.

El mandatario afirmó que la Argentina "no deberá pagar nada" y calificó la resolución como un hecho sin precedentes, al señalar: "Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional".

Estas declaraciones reflejan la interpretación oficial del fallo como un resultado altamente favorable en un litigio de enorme magnitud económica.

*GANAMOS EL JUICIO DE YPF*

La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).

Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco... https://t.co/r73pVtRDPj — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

El recorrido del caso hasta la apelación

La decisión de la Corte de Apelaciones se produce luego de un proceso judicial que incluyó diversas instancias y actuaciones.

Entre los hitos recientes del caso se encuentran:

Septiembre de 2024: la Argentina presentó la apelación contra el fallo original de Preska

la Argentina presentó la apelación contra el fallo original de Preska Octubre de 2024: se realizó la audiencia de argumentos orales

se realizó la audiencia de argumentos orales Participación de la defensa argentina y de los demandantes, con exposición y respuestas a las preguntas del tribunal

Desde entonces, la Corte se encontraba analizando los elementos del expediente para emitir su resolución.

Medidas previas y contexto del fallo

En los días previos a esta decisión, el tribunal ya había adoptado medidas que anticipaban un posible cambio en el rumbo del caso. Hace apenas una semana, la Corte de Apelaciones había dispuesto suspender el proceso para activar embargos impulsado por los demandantes y detener el trámite que buscaba declarar a la Argentina en desacato por incumplimientos procesales.

Estas resoluciones preliminares configuraron un escenario que finalmente desembocó en la anulación del fallo principal.