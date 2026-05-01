Catamarca abre su año legislativo con la expectativa puesta en los anuncios de Jalil

La provincia de Catamarca se prepara para dar inicio al 137° Período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea Legislativa, en una jornada que estará marcada no solo por el discurso institucional, sino también por un importante despliegue logístico y de seguridad en el centro de la capital.

El acto oficial tiene lugar siempre y como se acostumbra este viernes 1 de mayo a las 08:30 horas en la sala "Julio Sánchez Gardel" del Cine Teatro Catamarca, donde el gobernador Raúl Jalil encabezará la apertura con un mensaje que se anticipa cargado de definiciones políticas y económicas.

Según lo previsto, el mandatario provincial realizará un análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año, además de presentar anuncios vinculados a obras públicas. En ese marco, se espera también una fuerte impronta del tema minero, un eje recurrente en la agenda gubernamental.

Operativo de seguridad desde la madrugada

En paralelo al acto institucional, desde las primeras horas del día se implementará un estricto operativo de seguridad en las inmediaciones del lugar. El dispositivo comenzará a regir desde las 06:30 de la mañana, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada. La medida incluye cortes totales de tránsito vehicular en distintas arterias del centro de la ciudad, configurando un perímetro restringido que facilitará tanto el despliegue logístico como la prevención de posibles incidentes.

Las intersecciones afectadas serán:

Maipú y San Martín

Maipú y República

Esquiú y Sarmiento

Esquiú y Rivadavia

Salta y República

Salta y San Martín

Chacabuco y Sarmiento

Chacabuco y Rivadavia

Estas restricciones abarcarán la zona cercana al Cine Teatro Catamarca y se mantendrán durante gran parte de la jornada, alterando significativamente la circulación habitual en el microcentro.

Expectativa por posibles manifestaciones

El despliegue policial también responde a un contexto de posible conflictividad social en las afueras del recinto. Desde temprano, se prevé la presencia de efectivos ante la eventual realización de manifestaciones de becarios y empleados públicos, quienes han expresado su disconformidad con la política salarial vigente.

La posibilidad de protestas añade un componente adicional de tensión a una jornada que, por su naturaleza institucional, suele concentrar la atención política de la provincia. El operativo apunta a evitar cualquier tipo de perturbación que interfiera con el desarrollo de la Asamblea Legislativa.

Sin transporte público

A este escenario se suma una medida que impactará directamente en la movilidad de los ciudadanos: la suspensión total del servicio de transporte urbano de pasajeros durante toda la jornada del viernes. El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte de la Provincia, informó oficialmente que no circularán colectivos en ningún punto del territorio provincial.

La decisión se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, una fecha de alcance global que históricamente cuenta con la adhesión de diversos sectores laborales. En este caso, los trabajadores del transporte se sumaron a la jornada, lo que implica la paralización completa del servicio.

Desde el organismo se destacó que la medida responde a la necesidad de reconocer y reivindicar la labor de los trabajadores, en línea con el sentido histórico de la fecha.

De este modo, el inicio del período legislativo en Catamarca se desarrollará en un contexto donde convergen definiciones políticas, restricciones logísticas y posibles expresiones de conflicto social.