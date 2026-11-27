Vecinos y representantes de distintas asambleas de Ancasti, El Alto y otras localidades del interior de Catamarca se movilizaron este viernes frente al Ministerio de Minería para exigir la suspensión de las tareas de exploración de litio y denunciar la existencia de 17 perforaciones presuntamente clandestinas en sectores protegidos de la Sierra de Ancasti.

La protesta reunió a pobladores de las zonas involucradas y a integrantes de la Asamblea Departamental por el Agua, quienes expusieron una serie de cuestionamientos vinculados con las actividades de exploración, los procedimientos administrativos y las posibles consecuencias ambientales de avanzar con la búsqueda de litio en roca.

El principal señalamiento presentado por los manifestantes está relacionado con el hallazgo de 17 pozos de exploración que, según la denuncia, habrían sido realizados durante 2017 en la zona de Río Grande. Las perforaciones estarían ubicadas dentro de campos privados y en sectores alcanzados por la Ley de Bosques, sin contar con los permisos correspondientes ni con una instancia de consulta previa.

La documentación respaldatoria fue presentada este viernes en la mesa de entrada del Ministerio de Minería, organismo conducido por Teresita Regalado. De esta manera, los integrantes de la Asamblea Departamental por el Agua formalizaron ante la cartera provincial los cuestionamientos sobre la presunta realización de trabajos de exploración en áreas protegidas y sin las autorizaciones que consideran necesarias.

El reclamo no se limitó a la presentación administrativa. Los vecinos también exigieron que se suspendan las actividades vinculadas con el proyecto minero y que se garantice el acceso a la información sobre los procedimientos que se encuentran en marcha.

Las 17 perforaciones y los cuestionamientos

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la presunta existencia de 17 pozos de exploración en la zona de Río Grande, que habrían sido realizados en 2017. Según lo expuesto por los asambleístas, esas intervenciones se encontrarían en terrenos privados y sectores comprendidos dentro de las áreas alcanzadas por la Ley de Bosques.

Los pobladores sostienen que las perforaciones se habrían efectuado sin los permisos correspondientes y sin consulta previa. Por ese motivo, solicitaron que se investiguen las circunstancias en las que se desarrollaron esas tareas y que se tenga en cuenta la situación de los territorios involucrados antes de avanzar con nuevas etapas del emprendimiento.

La denuncia fue incorporada a la presentación realizada ante el Ministerio de Minería, junto con documentación que los manifestantes consideran respaldatoria de sus planteos.

La preocupación de las asambleas está vinculada tanto con la ubicación de los pozos como con el tipo de actividad que se pretende desarrollar. Los vecinos cuestionan la exploración de litio en roca y advierten sobre la utilización de recursos hídricos que requiere ese procedimiento, especialmente por las características de las cuencas y las fuentes de agua de la región.

La preocupación por la cuenca del río Albigasta

Los pobladores de Ancasti, El Alto e incluso de Frías, localidad de la vecina provincia de Santiago del Estero, expresaron su preocupación por el impacto que podría tener la extracción de litio en roca sobre las napas subterráneas y la cuenca del río Albigasta.

Uno de los datos señalados durante el reclamo es que este tipo de perforaciones requiere aproximadamente 100.000 litros de agua por cada intervención. La magnitud de ese consumo constituye uno de los argumentos centrales de quienes se oponen al avance de las tareas de exploración.

Según manifestaron, el uso de agua asociado a la actividad podría representar una amenaza para las reservas subterráneas y para el sistema hídrico del río Albigasta, considerado vital para distintas actividades y necesidades de las comunidades de la zona.

En particular, los vecinos mencionaron la importancia de esa cuenca para:

El consumo humano de las poblaciones.

La ganadería, como actividad productiva de la región.

El turismo local, que también depende de las condiciones ambientales y de disponibilidad de agua.

La preocupación expresada por los manifestantes excede, por lo tanto, la ubicación puntual de las perforaciones denunciadas. El planteo incorpora la relación entre la actividad minera, el consumo de agua y las condiciones de vida y producción de las localidades que dependen de esos recursos.

Denuncian falta de información y nuevas incursiones en la zona

Durante el diálogo con la prensa, vecinos que participaron de la movilización también cuestionaron la respuesta del Ministerio de Minería frente a sus pedidos de información. En sus declaraciones, señalaron que la falta de datos oficiales continúa siendo uno de los motivos de preocupación y denunciaron que las acciones que consideran ilegales siguen desarrollándose.

En ese sentido, expresaron: "Siguen sin dar la información correspondiente y sigue con las acciones ilegales. De hecho este jueves detuvimos una camioneta con personas que solo dicen que son de empresas que tienen emprendimientos en El Alto cuando en realidad el proyecto ya está en otra etapa, la que no está aprobada ni tiene el consenso social".

La declaración incorpora otro episodio que los vecinos vincularon con el desarrollo de las actividades en la zona. Según relataron, durante el jueves detuvieron una camioneta en la que se trasladaban personas que afirmaron pertenecer a empresas con emprendimientos en El Alto. Los manifestantes cuestionaron esa explicación porque consideran que el proyecto se encuentra en una etapa posterior que todavía no fue aprobada y que, según sostienen, no cuenta con consenso social.

El episodio fue presentado como parte de los motivos que profundizan la desconfianza de los pobladores respecto de las tareas que se desarrollan en el territorio y de la información que reciben sobre el estado del emprendimiento.

Cuestionamientos por la recepción de currículums en El Alto

A las denuncias sobre las perforaciones en terrenos privados y sectores protegidos, los manifestantes sumaron otro cuestionamiento relacionado con la comuna de El Alto.

Según señalaron, la comuna ya se encontraba solicitando y recibiendo currículums de personas interesadas en postularse para trabajar en la empresa minera. Los vecinos calificaron esta situación como "una gran manipulación", en el marco de sus críticas al avance del proyecto y a la falta de consenso social que denuncian.

El planteo se suma a las objeciones sobre el procedimiento ambiental de El Alto y a los reclamos por la falta de información. Para los manifestantes, la recepción de antecedentes laborales en esta instancia constituye un hecho que debe analizarse junto con el estado administrativo del emprendimiento y las etapas que, según afirman, todavía no cuentan con aprobación.