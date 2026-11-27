El Gobierno nacional confirmó a sus aliados parlamentarios que incluirá la reforma de la Ley de Biocombustibles en el temario de las sesiones extraordinarias previstas para diciembre. La decisión fue ratificada por fuentes de primera línea del Poder Ejecutivo y del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, luego de una serie de negociaciones con representantes de Provincias Unidas.

La definición establece un cambio en la estrategia legislativa de la Casa Rosada, que finalmente resolvió trasladar el tratamiento de la iniciativa al próximo período parlamentario y abandonar la alternativa de incorporar disposiciones sobre el sector dentro del Presupuesto 2027. De esta manera, el oficialismo busca avanzar con una discusión específica sobre el régimen de producción y comercialización de biocombustibles, separándola de las negociaciones vinculadas con la ley de gastos y recursos del próximo año.

El compromiso responde a uno de los principales reclamos de los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, quienes vienen exigiendo avances en la nueva legislación para la actividad. Ambos mandatarios tienen influencia sobre diputados de Provincias Unidas, un espacio parlamentario que mantiene diferencias con el oficialismo por cuestiones vinculadas con el financiamiento universitario, las cajas previsionales y la representación en el Consejo de la Magistratura.

En ese escenario, la decisión de incorporar la reforma al temario de diciembre aparece como una herramienta para acercar posiciones con los bloques provinciales y sostener la agenda legislativa del Gobierno durante el tramo final del año.

El decreto presidencial será la confirmación formal

En la Casa Rosada aseguran que la incorporación del proyecto de biocombustibles al temario de extraordinarias ya cuenta con una definición política. Sin embargo, el compromiso todavía debe formalizarse mediante el decreto presidencial que establecerá las fechas de convocatoria y los asuntos habilitados para su tratamiento.

El Ejecutivo tiene previsto comunicar este viernes ese documento, que permitirá conocer oficialmente cuáles serán las iniciativas que podrán debatirse durante el período extraordinario. Desde Provincias Unidas advierten que, hasta que la reforma aparezca expresamente incorporada en el decreto, no puede considerarse formalmente garantizada.

La diferencia entre el compromiso político y su instrumentación administrativa resulta central para el avance de las negociaciones. El Gobierno transmitió a sus aliados que está dispuesto a habilitar el debate, pero todavía debe convertir ese entendimiento en una decisión oficial y, posteriormente, reunir los consensos parlamentarios necesarios.

La alternativa que finalmente quedó descartada consistía en introducir disposiciones sobre biocombustibles dentro del Presupuesto 2027. El oficialismo había evaluado esa posibilidad durante las últimas horas, aunque terminó inclinándose por un tratamiento legislativo independiente.

La nueva estrategia permite separar las discusiones sobre el régimen de combustibles de las controversias presupuestarias y evita incorporar una reforma sectorial de alcance permanente dentro de la ley que establece los gastos y recursos del próximo ejercicio.

Un proyecto con media sanción y diferencias en el sector productivo

La iniciativa que reclama Provincias Unidas ya obtuvo media sanción del Senado y permanece pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. El proyecto propone modificar el régimen de producción y comercialización de biocombustibles, con cambios en los mecanismos de abastecimiento, la participación de las empresas y la distribución del mercado interno.

El debate quedó trabado por las diferencias entre las grandes compañías integradas, que producen su propia materia prima, y las pequeñas y medianas industrias, que deben adquirirla a terceros para desarrollar su actividad.

Uno de los puntos más sensibles de la discusión es precisamente el reparto del mercado de biodiésel entre productores integrados y no integrados. La propuesta aprobada por el Senado contempla una distribución que establece una participación inicial garantizada para las empresas no integradas, mientras que otro porcentaje quedaría sujeto a competencia.

En concreto, el esquema plantea:

6,5 puntos porcentuales de participación inicialmente garantizados para las empresas no integradas.

3,5 puntos porcentuales adicionales sujetos a competencia.

Una nueva distribución del mercado de biodiésel entre productores integrados y no integrados.

La discusión tiene especial relevancia para las provincias productoras, donde conviven grandes complejos agroindustriales y establecimientos de menor escala. Las diferencias sobre las condiciones de participación y abastecimiento constituyen uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el nuevo régimen.

La normativa vigente y el alcance de la reforma

El marco regulatorio actual está establecido por la Ley 27.640, sancionada en 2021 y cuya vigencia se extiende hasta diciembre de 2030. La normativa regula la elaboración y comercialización de biocombustibles, así como su mezcla con combustibles fósiles.

Además, establece obligaciones de abastecimiento y mecanismos de intervención estatal que organizan el funcionamiento de la actividad. La reforma pendiente busca redefinir parte de ese esquema, en un sector donde las condiciones de competencia y los porcentajes de mezcla tienen consecuencias directas sobre la producción industrial y la demanda de materias primas.

Por esa razón, el tratamiento legislativo no se limita a una modificación administrativa del régimen vigente. La discusión involucra intereses productivos diferentes y plantea cambios en la distribución del mercado interno, con efectos sobre empresas de distintas dimensiones y características.

La media sanción obtenida en el Senado constituye un antecedente parlamentario importante, aunque todavía resta completar el recorrido legislativo para que la iniciativa pueda convertirse en ley.

El Presupuesto 2027 y las diferencias con Provincias Unidas

El entendimiento sobre biocombustibles se produjo en paralelo con las negociaciones por el Presupuesto 2027, un debate que dejó expuestas las dificultades del oficialismo para conseguir el acompañamiento de los bloques provinciales.

La Libertad Avanza consiguió abrir la sesión de Diputados con 129 legisladores presentes, luego de que representantes vinculados con Córdoba, Santa Fe y Jujuy aportaran al quórum. Sin embargo, ese respaldo inicial no significó que quedaran resueltas las diferencias sobre las partidas destinadas a las universidades nacionales.

En Provincias Unidas explicaron que la decisión de contribuir a la apertura de la sesión estuvo relacionada con la posibilidad de modificar el capítulo II del Presupuesto durante la votación en particular. Ese apartado contiene el artículo 12, que fija aproximadamente $7,3 billones para las universidades nacionales.

La estrategia del bloque consistía en reunir una mayoría que permitiera rechazar la redacción propuesta por el oficialismo y presentar un texto alternativo con mayores recursos para las casas de altos estudios. Para avanzar con ese objetivo necesitaba construir acuerdos con otras bancadas y alcanzar una votación específica que permitiera incorporar las modificaciones.

De esta manera, mientras el Gobierno intenta asegurar el tratamiento de la reforma de biocombustibles, continúan abiertas las diferencias con los espacios provinciales por el financiamiento universitario y otros reclamos relacionados con los recursos de las jurisdicciones.

Una agenda de extraordinarias con otros proyectos pendientes

La convocatoria a sesiones extraordinarias forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para avanzar antes de fin de año con iniciativas que todavía no completaron su recorrido parlamentario.

Entre las prioridades figura la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con Malvinas, que había sido retirada del temario de la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. También se encuentran bajo evaluación distintas iniciativas económicas y comerciales, además de otros proyectos que necesitan completar su tratamiento legislativo.

La composición definitiva de esa agenda dependerá del decreto presidencial. Por ese motivo, la publicación del documento será determinante para establecer qué iniciativas podrán ser debatidas durante diciembre y cuáles quedarán fuera de la convocatoria.

En el caso de los biocombustibles, la incorporación al temario representa un avance político para los gobernadores de Córdoba y Santa Fe y para los legisladores de Provincias Unidas que vienen reclamando el tratamiento de la reforma.