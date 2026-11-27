El juicio por las causas Hotesur-Los Sauces, que tiene entre sus principales imputados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al diputado Máximo Kirchner, avanzó este viernes con una nueva audiencia en los tribunales federales de Comodoro Py. Durante la jornada, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, concluyó la lectura de la elevación a juicio presentada por el juez federal Julián Ercolini, quien estuvo a cargo de la investigación durante la etapa de instrucción.

La audiencia permitió completar la exposición de los fundamentos y las acusaciones formuladas contra los imputados, a partir de los hechos investigados en el expediente. Tanto Cristina Kirchner como Máximo Kirchner participan del proceso de manera virtual, mientras que el tribunal continúa con el desarrollo de las instancias previstas para avanzar en el tratamiento de la causa.

La presentación leída ante los magistrados incluyó las actuaciones y los argumentos elaborados por Ercolini, junto con la intervención de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes participaron durante la investigación.

Con la finalización de esta etapa de lectura, el proceso judicial completó la exposición del escrito correspondiente a la elevación a juicio del magistrado, aunque todavía resta avanzar con la presentación de la Fiscalía, prevista para la próxima audiencia.

Los imputados y los hechos investigados

Entre las personas alcanzadas por la causa se encuentran integrantes de la familia Kirchner y empresarios vinculados al expediente. Además de Cristina y Máximo Kirchner, figuran como imputados Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, estos dos últimos pertenecientes al Grupo Indalo.

La investigación comprende las causas identificadas como Hotesur y Los Sauces, cuyos hechos fueron expuestos durante la audiencia ante el TOF N°5. En esta oportunidad, luego de presentarse las circunstancias investigadas en el marco de la causa Los Sauces, la lectura del escrito incorporó un apartado específico dedicado a los planteos realizados por las defensas de los acusados.

Ese tramo estuvo centrado en los cuestionamientos que los abogados habían formulado contra la decisión de elevar la causa a juicio. Los planteos defensivos apuntaron principalmente a dos aspectos: la supuesta falta de pruebas suficientes para demostrar la participación de algunos de los imputados y las objeciones relacionadas con la precisión de las imputaciones.

Se trata de cuestionamientos vinculados con los fundamentos de la acusación y con la delimitación de las conductas atribuidas a cada uno de los involucrados. Las defensas habían sostenido reparos sobre la consistencia de los elementos probatorios y sobre la manera en que fueron descriptos los hechos investigados.

Ercolini respondió a los cuestionamientos de las defensas

En el escrito leído durante la audiencia, Ercolini abordó los argumentos presentados por los abogados que se opusieron a la elevación a juicio y explicó los motivos por los cuales consideró que correspondía avanzar con el proceso. Respecto de los cuestionamientos relacionados con la supuesta falta de pruebas, el magistrado sostuvo que las medidas desarrolladas durante la investigación permitieron reunir elementos suficientes para resolver la situación procesal de las personas imputadas.

En ese sentido, afirmó que "las diligencias proveyeron a la instrucción de pruebas suficientes para resolver las situaciones procesales de los imputados", y agregó que esas decisiones habían sido avaladas por las instancias revisoras.

De esta manera, el juez fundamentó la decisión de elevar la causa a juicio al considerar que los elementos incorporados durante la etapa de instrucción resultaban suficientes para sostener las situaciones procesales de los acusados.

El planteo también abordó las observaciones defensivas relacionadas con la precisión de las imputaciones. Sobre este punto, Ercolini explicó que durante la tramitación del expediente intervinieron distintos juzgados, fiscales y querellas, una circunstancia que, según su interpretación, permite comprender las diferencias que aparecen en las descripciones de los hechos atribuidos.

El magistrado señaló que, debido a esa intervención de distintos actores judiciales, "es natural que las descripciones de los hechos imputados contengan diferencia de redacción y sutiles discrepancias interpretativas".

La explicación estuvo dirigida a responder los cuestionamientos sobre la falta de uniformidad en la formulación de las acusaciones. Para Ercolini, las diferencias en la manera de describir los hechos no implican necesariamente una contradicción sustancial que afecte las garantías procesales de los imputados.

Al profundizar ese argumento, agregó: "Esta circunstancia explicaría en cierto modo que no haya una igualdad absoluta en el modo de encarar las imputaciones. Sin embargo, entiendo que no redunda en una real incongruencia que ponga el juego el respeto del principio del proceso".

De esta manera, el escrito respondió a los planteos defensivos y sostuvo la validez de los fundamentos que llevaron a disponer la elevación de la causa a juicio.

Cuarto intermedio hasta el 30 de noviembre

Una vez concluida la exposición del escrito presentado por el juez Ercolini, el presidente del Tribunal Oral Federal N°5, José Michilini, dispuso un nuevo cuarto intermedio y comunicó cuándo continuará el desarrollo de las audiencias.

Según lo informado durante la jornada, el proceso se retomará el próximo 30 de noviembre, fecha en la que comenzará la lectura de la elevación a juicio presentada por la Fiscalía en relación con la causa Hotesur.

La próxima audiencia permitirá avanzar con la exposición de los fundamentos de la acusación fiscal, una instancia que se desarrollará luego de haberse completado la lectura del escrito correspondiente al juez que tuvo a su cargo la investigación durante la etapa de instrucción.

El cronograma establecido por el tribunal contempla así la continuidad de las exposiciones de las partes acusadoras, en el marco de un proceso que tiene entre sus imputados a la expresidenta Cristina Kirchner, al diputado Máximo Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.