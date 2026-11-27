Jorge Born, uno de los herederos de la histórica compañía Bunge y Born, murió a los 92 años, dejando una trayectoria estrechamente vinculada con algunos de los episodios más significativos de la historia política y económica argentina.

Su vida estuvo atravesada por acontecimientos que trascendieron el ámbito empresarial. En septiembre de 1974 fue secuestrado por la organización Montoneros junto con su hermano Juan, en un operativo que tuvo una enorme repercusión por las características de la negociación y el monto exigido para concretar su liberación. La organización reclamó un rescate de 60 millones de dólares, una cifra récord para aquella época.

Años después de recuperar la libertad, Born volvió a ocupar un lugar destacado en la escena económica nacional cuando acercó al entonces presidente Carlos Menem un programa económico que se conocería como el Plan BB y que fue implementado durante los primeros meses de su gestión.

Su recorrido personal y profesional estuvo relacionado, de esta manera, con dos momentos muy diferentes: por un lado, la violencia política de la década de 1970 y, por otro, la reorganización económica que acompañó el inicio del gobierno menemista.

Nacido en Buenos Aires, Born pertenecía a una de las familias empresarias más influyentes del país. Su formación académica comenzó en el Colegio Nacional de Buenos Aires y continuó en la escuela de negocios de Wharton, en Estados Unidos, donde profundizó sus conocimientos vinculados con el mundo empresarial.

Los orígenes de Bunge y Born y una historia ligada al comercio exterior

La historia de la compañía familiar se remonta a 1876, cuando Ernesto Bunge llegó a la Argentina procedente de Amberes y convocó a su cuñado, Jorge Born, para desarrollar diferentes negocios en el país.

Las primeras operaciones comerciales comenzaron en 1884, en un contexto en el que la Argentina representaba un mercado atractivo por su capacidad de producción de materias primas y su perfil exportador.

Los empresarios identificaron las posibilidades que ofrecía el país para desarrollar actividades comerciales vinculadas con la producción y la exportación. En ese momento, aproximadamente el 30% de las exportaciones argentinas tenía como destino Amberes, una referencia que permite dimensionar la importancia de los vínculos comerciales que se habían establecido con Europa.

Con el paso del tiempo, Bunge y Born se convirtió en una de las compañías históricas del empresariado nacional y en una referencia dentro de la actividad económica argentina.

Jorge Born fue uno de los herederos de ese grupo empresarial, cuya trayectoria familiar estuvo relacionada con el desarrollo de negocios y con la expansión comercial de la Argentina. Sin embargo, su historia personal tomaría un rumbo dramático en septiembre de 1974, cuando él y su hermano Juan fueron capturados por Montoneros.

Seis meses secuestrado por Montoneros

El secuestro de Jorge Born y su hermano Juan fue uno de los episodios más resonantes de la historia política argentina de los años setenta. En septiembre de 1974, integrantes de la organización Montoneros llevaron adelante el operativo que terminó con la captura de ambos empresarios. La exigencia económica para concretar su liberación fue de US$60 millones, una suma extraordinaria que convirtió al episodio en uno de los secuestros de mayor impacto económico de aquella época.

La negociación tuvo una particularidad: Jorge Born debió intervenir personalmente en las conversaciones con su propio padre para concretar el pago del rescate.

Mientras su hermano Juan recuperó la libertad a los 60 días, Jorge permaneció cautivo durante seis meses. Su liberación se produjo después de un prolongado período de negociaciones que estuvo condicionado por el monto exigido por la organización.

El secuestro también tuvo consecuencias para la estructura familiar y empresarial. Después del episodio, la familia Born se trasladó a San Pablo, Brasil, y no regresó a la Argentina. La experiencia dejó una marca profunda en la trayectoria de Jorge Born, aunque posteriormente protagonizaría un hecho que resultaría llamativo por las características de su vínculo con uno de los dirigentes de la organización que había participado en su captura.

La relación con Rodolfo Galimberti y los negocios posteriores

Después de recuperar la libertad, Born construyó una relación con Rodolfo Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros que había participado en la planificación del secuestro.

El vínculo tuvo características particulares debido a los antecedentes que los unían. Sin embargo, Born justificó esa relación porque, según explicó, le permitió recuperar una parte del dinero que había sido pagado como rescate. La relación no quedó limitada al plano personal. Con el tiempo, ambos avanzaron hacia el terreno empresarial y desarrollaron actividades comerciales conjuntas.

Junto con Galimberti y Jorge "Corcho" Rodríguez, Born creó la sociedad Hard Communication, que tuvo participación en distintos negocios.

Este acercamiento representó uno de los aspectos más singulares de su trayectoria posterior al secuestro: el empresario que había permanecido seis meses cautivo de Montoneros terminó construyendo una relación con uno de los dirigentes vinculados con la planificación del operativo.

La sociedad empresarial con Galimberti y Rodríguez mostró que el vínculo había avanzado más allá de las conversaciones relacionadas con la recuperación del dinero del rescate y había alcanzado el desarrollo de iniciativas comerciales.

El Plan BB y la llegada de Bunge y Born al gobierno de Menem

Otro capítulo central de la trayectoria de Jorge Born estuvo relacionado con su acercamiento a Carlos Menem y con la presentación de un programa económico que tuvo un papel relevante en el comienzo de la administración presidencial.

Años después del secuestro, Born le presentó al entonces presidente el denominado Plan BB, una propuesta económica que Menem implementó durante los primeros meses de su gestión. La iniciativa también tuvo consecuencias directas sobre la estructura de gobierno, ya que dos ejecutivos de Bunge y Born fueron convocados para ocupar el Ministerio de Economía.

El primero fue Miguel Ángel Roig, quien asumió al frente de esa cartera, pero murió pocos días después de haber llegado al cargo. Tras su fallecimiento, la conducción del Ministerio quedó en manos de Néstor Rapanelli, quien lo sucedió.

De esta manera, el grupo empresarial que había tenido una extensa trayectoria en la economía argentina pasó a ocupar un lugar destacado en el diseño y la conducción de la política económica durante el comienzo del gobierno de Menem. La participación de los ejecutivos de Bunge y Born en el Ministerio de Economía fue una consecuencia directa del acercamiento impulsado por Born y de la implementación del programa que llevaba el nombre de la compañía.

Sin embargo, las expectativas depositadas en el Plan BB no se tradujeron en los resultados esperados. El programa económico fracasó y esa situación tuvo consecuencias tanto para el desarrollo de la iniciativa como para la posición de Jorge Born dentro del grupo empresarial.

El fracaso del programa y la salida de Born de la conducción

El resultado del Plan BB provocó un cambio en la situación de Born dentro de la compañía familiar. Después de que el programa no alcanzara los objetivos esperados, Bunge y Born decidió retirarlo de la conducción.

La sucesión quedó entonces en manos de Octavio Caraballo, quien impulsó un proceso de reestructuración empresarial que terminó modificando la organización histórica del grupo. Como consecuencia de esa reorganización, se produjo la separación de la participación de la familia Born y la continuidad de la compañía bajo el nombre Bunge.

El desenlace marcó otro momento determinante en la trayectoria del empresario. Después de haber formado parte de una de las familias más influyentes del mundo empresarial argentino y de haber tenido participación en una de las experiencias económicas más importantes del comienzo del menemismo, Born quedó apartado de la conducción del grupo.