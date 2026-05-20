Catamarca aumenta la inversión y destina más de $1.000 millones a comedores escolares

El Gobierno de Catamarca anunció un significativo incremento en la inversión destinada a los comedores escolares de toda la provincia, en el marco del Programa Igualdad de Oportunidades (PIO), ejecutado a través del Ministerio de Desarrollo Social. La actualización de los montos implica una fuerte ampliación de las partidas orientadas a garantizar el servicio alimentario en establecimientos educativos de distintos niveles y modalidades, alcanzando a más de 52 mil estudiantes.

Según se informó oficialmente, la inversión mensual prevista pasará de $438.618.000 a $1.079.908.560, lo que representa un aumento aproximado de $641.290.560 destinados específicamente a reforzar la alimentación escolar en Catamarca.

La medida tiene como objetivo asegurar la cobertura alimentaria de niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas de período común y período especial, en un contexto donde el sostenimiento de los comedores escolares se vuelve central para muchas instituciones educativas de la provincia.

Impacto en 52 mil estudiantes

El incremento proyectado alcanzará a un total de 52.912 alumnos distribuidos en establecimientos educativos de toda Catamarca.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el impacto será especialmente importante en escuelas rurales, periurbanas y de zonas alejadas, donde el comedor escolar no sólo representa un servicio alimentario, sino también una herramienta de contención y acompañamiento para garantizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.

La actualización de los montos contempla las particularidades geográficas y operativas de cada establecimiento, especialmente en aquellos ubicados en regiones de difícil acceso o con mayores costos logísticos para el abastecimiento de alimentos.

Período Especial y el Período Común

La nueva estructura de financiamiento establece distintos valores por ración según el tipo de establecimiento y las condiciones de funcionamiento. En el caso del Período Especial, los montos asignados por ración oscilarán entre:

$3.000

$8.000

Las variaciones estarán determinadas por las características geográficas y operativas de cada institución educativa. Por otra parte, en el Período Común, donde se concentra la mayor matrícula escolar de la provincia, los valores rondarán los $2.000 por ración. El esquema busca adecuar las partidas a las necesidades reales de cada escuela y garantizar que los establecimientos puedan sostener el funcionamiento cotidiano de los comedores.

Departamentos alcanzados por la medida

El incremento en la inversión beneficiará a establecimientos educativos ubicados en distintos departamentos de la provincia. Entre ellos se encuentran:

Capital

Valle Viejo

Santa María

Belén

Andalgalá

Antofagasta de la Sierra

Pomán

Capayán

El Alto

La Paz

Santa Rosa

Ambato

Ancasti

La medida alcanza tanto a escuelas urbanas como rurales, contemplando las distintas realidades territoriales y las necesidades específicas de cada comunidad educativa.

El rol de los comedores escolares

Desde el Gobierno provincial señalaron que la decisión de actualizar las partidas responde a la necesidad de adecuar los montos al contexto económico actual y asegurar que cada institución cuente con los recursos suficientes para sostener el servicio alimentario.

En numerosas escuelas del interior provincial, especialmente en localidades alejadas o con dificultades de acceso, el comedor escolar cumple una función estratégica no sólo en términos nutricionales, sino también como espacio de acompañamiento y permanencia de los alumnos en el sistema educativo.

El aumento anunciado apunta precisamente a fortalecer esa estructura de contención, garantizando la compra de alimentos y el funcionamiento regular de los servicios alimentarios escolares en toda la provincia.

La inversión proyectada, que supera los $1.079 millones mensuales, constituye uno de los incrementos más significativos destinados al sistema de comedores escolares y se enmarca dentro de las políticas provinciales orientadas al sostenimiento de la asistencia alimentaria en el ámbito educativo.

Desde el Ejecutivo remarcaron además que la actualización permitirá que las instituciones educativas puedan afrontar los costos operativos vinculados al servicio alimentario, en un escenario económico que exige mayores recursos para garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones destinadas a los estudiantes catamarqueños.