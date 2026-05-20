En medio de la polémica por Adorni, Bullrich presentó su declaración jurada antes del vencimiento del plazo

Este miércoles, Patricia Bullrich, senadora nacional por La Libertad Avanza, presentó de manera anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La entrega se concretó más de dos meses antes del plazo legal establecido, que vence el 31 de julio.

El gesto no pasó desapercibido: se produjo en un contexto de fuerte tensión política y judicial que involucra directamente a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación de Bullrich sucede sin que Adorni haya entregado aún el mismo documento que la legisladora había reclamado públicamente hace más de dos semanas, en una entrevista televisiva.

Mensaje político entre líneas

El movimiento de Bullrich no puede interpretarse como un simple cumplimiento administrativo. Según fuentes cercanas, la senadora buscó presionar al jefe de Gabinete para que transparente sus bienes de forma inmediata, y así detener el desgaste que su caso genera sobre el Ejecutivo.

La jugada también involucra al presidente Javier Milei, quien, al comentarse la denuncia contra Adorni, señaló que la declaración jurada del ex vocero presidencial aparecería "en el corto plazo". Sin embargo, esto no sucedió, dejando un vacío que Bullrich se encargó de llenar con su propia acción.

El jefe de Gabinete reaccionó un día después de los comentarios de Milei y de Bullrich, afirmando que la senadora lo había "spoileado", y aseguró que su presentación despejaría dudas. Sin embargo, la DDJJ de Adorni sigue sin aparecer, y su entorno aún no confirmó cuándo será presentada.

Reacciones dentro de La Libertad Avanza

El impacto del movimiento se sintió dentro del propio espacio político de Bullrich. Algunos sectores de La Libertad Avanza expresaron molestia por la anticipación de la senadora, argumentando que la acción tenía más un carácter dañino hacia el Ejecutivo que de transparencia.

En tanto, desde Casa Rosada se consignó que la maniobra no sorprendió: "No sorprende. Es dañina y hace cosas para lastimar", indicaron fuentes oficiales. La frase refleja la percepción de que la acción de Bullrich no solo tiene un fuerte componente simbólico, sino que también genera tensión en los pasillos del poder.

Contexto y consecuencias políticas

La decisión de presentar la DDJJ anticipada tiene varias lecturas estratégicas:

Presión sobre Adorni: Bullrich obliga a que el jefe de Gabinete revele sus bienes ante la creciente polémica judicial.

Bullrich obliga a que el jefe de Gabinete revele sus bienes ante la creciente polémica judicial. Exposición del presidente: Milei queda en evidencia frente a la opinión pública, al no cumplir con los tiempos que había anticipado para la declaración de su ex vocero.

Milei queda en evidencia frente a la opinión pública, al no cumplir con los tiempos que había anticipado para la declaración de su ex vocero. Tensión interna: Sectores de La Libertad Avanza advierten sobre el impacto del gesto en la cohesión del espacio político.

Sectores de La Libertad Avanza advierten sobre el impacto del gesto en la cohesión del espacio político. Señal de transparencia: La senadora busca consolidar su imagen como referente de rendición de cuentas, en contraste con la demora de Adorni.

El efecto político inmediato es claro: la acción de Bullrich recalca la urgencia de transparencia dentro del Ejecutivo y genera un foco mediático que obliga a los funcionarios involucrados a definir sus próximos pasos con rapidez.

La autopsia política: un caso de desgaste y estrategia

En términos periodísticos, la jugada de Bullrich puede considerarse una autopsia política del caso Adorni:

Exponiendo la demora en la entrega de la DDJJ del jefe de Gabinete, revela un vacío de acción en la gestión presidencial .

. La iniciativa pone a Bullrich como referente de fiscalización interna , mientras presiona a su propio espacio político a mantener coherencia en cuestiones de transparencia.

, mientras presiona a su propio espacio político a mantener coherencia en cuestiones de transparencia. El episodio evidencia cómo los movimientos individuales dentro de La Libertad Avanza pueden generar fricciones internas y alterar la narrativa del oficialismo.

En síntesis, la presentación anticipada de la declaración jurada de Patricia Bullrich no es un simple trámite administrativo. Es un mensaje político estratégico, que resalta la tensión judicial y la urgencia de transparencia, mientras pone en evidencia las contradicciones y demoras dentro del Gobierno y del propio espacio legislativo de La Libertad Avanza.