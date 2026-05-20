Pirelli reduce la producción de neumáticos en Argentina por la crisis automotriz

El fabricante de neumáticos Pirelli ha decidido suspender parte de su producción en Argentina debido a la menor actividad en la industria automotriz y la caída de ventas, en una decisión consensuada con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna).

La planta cesará operaciones desde el domingo hasta el martes, afectando los tres turnos, aunque los 650 trabajadores recibirán el pago total de sus salarios durante el período de suspensión. Esta medida refleja un intento de equilibrar la actividad productiva con la preservación de los derechos laborales, en un contexto de reducción de la demanda industrial.

Impacto de la industria automotriz

La medida adoptada por Pirelli responde directamente al recorte de producción en la terminal de Stellantis, ubicada en El Palomar, que se extenderá durante mayo y junio. La reducción responde a dos factores principales:

Caída de ventas internas de autos 0 kilómetro : abril cerró con una contracción del 14% en los patentamientos .

: abril cerró con una . Disminución de exportaciones a Brasil: la venta de vehículos al país vecino se redujo un 37,1%.

En la planta de Stellantis, donde se producen los modelos Peugeot 208 y 2008, la actividad pasará de dos turnos a uno, y la empresa abrirá una lista de retiros voluntarios para parte de sus 2.300 operarios. Desde 2023, Pirelli ya ha registrado 700 despidos, reflejando un escenario laboral ajustado.

Evolución de la producción de neumáticos

El caso de Pirelli no solo responde a la situación de Stellantis, sino que también evidencia el panorama general de la industria nacional de cubiertas. La producción de neumáticos en la planta ha disminuido de manera notable:

Actualmente : entre 3.500 y 4.000 unidades por día .

: entre . Durante la pandemia : cerca de 9.000 unidades por día .

: cerca de . En 2013: alrededor de 18.000 unidades por día.

Esta caída sostenida en la producción evidencia la debilidad estructural del sector, que se ve además afectada por la importación de neumáticos: hoy, el 75% de los neumáticos que se venden en el país provienen del exterior, lo que incrementa la competencia y presiona sobre los fabricantes locales.

La suspensión de Pirelli y los ajustes en Stellantis ilustran una tendencia preocupante en el empleo industrial. La combinación de caída de ventas, exportaciones reducidas y competencia externa obliga a las empresas a reestructurar operaciones y revisar turnos de producción, aun cuando se busque preservar el salario de los trabajadores temporariamente.

El futuro inmediato plantea desafíos importantes: mantener la competitividad de la producción nacional frente a importaciones masivas, ajustar la capacidad operativa de manera sostenible y garantizar condiciones laborales dignas en un contexto de contracción sostenida.