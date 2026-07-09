Catamarca celebra el 9 de Julio: comenzaron los actos centrales

Catamarca comenzó este 9 de Julio las actividades oficiales para conmemorar el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, en una jornada que este año adquiere un significado especial al coincidir con el Jubileo por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú.

La celebración une dos acontecimientos de profundo valor para la provincia. Por un lado, el recuerdo de la fecha en que el Congreso de Tucumán proclamó la Independencia nacional y, por otro, la figura del Beato catamarqueño, cuya vida y legado ocupan un lugar central en la historia religiosa e institucional de Catamarca.

Con ese espíritu, el Gobierno provincial puso en marcha un cronograma de actividades que reúne ceremonias patrias, actos protocolares y celebraciones religiosas, convocando a la comunidad a participar de una jornada cargada de simbolismo.

Las actividades comenzaron y se desarrollarán en distintos espacios emblemáticos de la ciudad, culminando con una procesión y el tradicional Solemne Tedeum en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle.

Una conmemoración con doble significado

La celebración del 9 de Julio en Catamarca presenta este año una característica particular al integrar dos fechas de gran importancia. La primera corresponde al 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, una de las efemérides más relevantes del calendario argentino.

La segunda está vinculada al Jubileo por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, figura profundamente ligada a la identidad histórica, religiosa y cultural de la provincia. De esta manera, los actos oficiales no solo evocan el nacimiento de la Nación argentina como Estado independiente, sino que también rinden homenaje a quien es considerado uno de los principales referentes espirituales e históricos de Catamarca.

La programación diseñada para la ocasión refleja esa integración entre los valores patrios y el reconocimiento al legado del Beato.

El inicio de las actividades oficiales

El cronograma comenzó a las 08:30, con el tradicional Izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza 25 de Mayo. Esta ceremonia marcó el inicio formal de las celebraciones oficiales y dio paso al desarrollo de las restantes actividades previstas para la jornada.

Posteriormente, a las 09:00, se realizará el desayuno patrio en el Colegio Padre Ramón de la Quintana. En ese mismo ámbito quedó habilitada la visita a la Celda y Museo Esquiú, un espacio especialmente vinculado a la vida y la memoria del Beato, que forma parte de las actividades organizadas en el marco del Jubileo por el Bicentenario de su natalicio.

La apertura de este recorrido permite que quienes participen de la celebración puedan conocer y recorrer uno de los sitios relacionados con la historia de Fray Mamerto Esquiú.

El acto central frente al monumento al Beato

Uno de los momentos principales de la jornada está previsto para las 10:00, con la realización del acto central y protocolar. La ceremonia se desarrollará frente al monumento al Beato Mamerto Esquiú, ubicado en la plazoleta del predio franciscano, sobre calle Rivadavia.

Ese espacio posee un fuerte valor simbólico dentro de la historia provincial, al constituir uno de los lugares dedicados al homenaje permanente de la figura del religioso catamarqueño. El acto protocolar reunirá a las autoridades y a quienes participen de las celebraciones organizadas con motivo de esta fecha patria.

La elección del monumento como escenario principal pone de relieve el papel que ocupa el Beato dentro de la conmemoración de este año, en coincidencia con el Jubileo por el Bicentenario de su nacimiento.

La procesión y el Solemne Tedeum

Las actividades concluirán con un momento de fuerte contenido religioso. El cierre del programa oficial contempla la realización de una procesión con la imagen del Beato Mamerto Esquiú, que precederá a la celebración del Solemne Tedeum.

La ceremonia religiosa tendrá lugar en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, donde se dará por finalizado el cronograma previsto para este 9 de Julio.

La combinación de la procesión y el Tedeum refleja el carácter especial que adquiere este año la conmemoración provincial, al integrar los actos patrios con las celebraciones vinculadas al Jubileo del Beato.