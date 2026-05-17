Catamarca concluyó su participación en taller técnico internacional sobre litio y sostenibilidad

El Ministerio de Minería de Catamarca concluyó su participación en el Taller de Desarrollo de Lineamientos de Supervisión Regulatoria para la Minería de Litio y las operaciones de Extracción Directa de Litio (DLE), una actividad internacional orientada al fortalecimiento de capacidades técnicas y regulatorias vinculadas al desarrollo sostenible de los minerales críticos.

El encuentro se realizó en Salt Lake City, en el estado de Utah, Estados Unidos, y contó con la participación del Servicio Geológico de ese país (USGS), además de organismos gubernamentales de Argentina y Bolivia. La iniciativa se desarrolló dentro de un programa de cooperación interinstitucional que apunta a fortalecer herramientas de supervisión, regulación y gestión vinculadas a proyectos de litio y otras materias primas estratégicas, en un contexto internacional marcado por el crecimiento de la demanda de minerales críticos.

En representación de Catamarca participaron la ministra de Minería, Teresita Regalado, y el director del Servicio Jurídico, Raúl Colombo.

Un programa internacional centrado en minerales críticos

El taller se enmarcó dentro de una iniciativa liderada por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, a través del Programa de Gobernanza Energética y de Minerales (EMGP). La implementación se realizó de manera conjunta con:

El Programa de Desarrollo del Derecho Comercial.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Estados Unidos.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Organismos gubernamentales de Argentina.

Organismos gubernamentales de Bolivia.

El objetivo principal del programa fue fortalecer las capacidades regulatorias y de gestión relacionadas con la minería de litio y las tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE), una modalidad vinculada al aprovechamiento de litio en salmueras. La actividad promovió además el intercambio técnico entre los distintos países participantes, favoreciendo la cooperación institucional en materia de supervisión ambiental y regulación minera.

Extracción Directa de Litio y supervisión ambiental

La agenda de trabajo desarrollada en Salt Lake City incluyó tanto sesiones técnicas como actividades de campo junto al Servicio Geológico de Estados Unidos. Los temas abordados estuvieron centrados en:

Aspectos técnicos de la extracción de litio.

Evaluación ambiental de proyectos.

Estudios hidrogeológicos.

Gestión sostenible de recursos hídricos.

Supervisión de sistemas naturales asociados a salares.

Monitoreo ambiental en ambientes salinos.

Uno de los principales ejes del encuentro fue el análisis de las tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE), utilizadas para la obtención de litio en salmueras mediante procesos específicos de separación y aprovechamiento del recurso. Durante las jornadas también se trabajó sobre metodologías de evaluación integral de la disponibilidad de recursos hídricos y estrategias destinadas a monitorear los sistemas naturales vinculados a los proyectos de litio.

El enfoque estuvo puesto especialmente en la necesidad de compatibilizar el aprovechamiento de minerales críticos con criterios de sostenibilidad ambiental y protección de ecosistemas asociados a ambientes salinos.

Cooperación regional entre Argentina y Bolivia

La participación conjunta de organismos de Argentina y Bolivia formó parte de una estrategia orientada a fortalecer la cooperación técnica regional en torno al desarrollo del litio y la regulación de proyectos mineros.

La iniciativa promovió espacios de intercambio sobre herramientas regulatorias, monitoreo ambiental y gestión sostenible de recursos naturales vinculados a la actividad minera. En ese marco, la presencia de Catamarca permitió continuar integrando experiencias y conocimientos relacionados con el desarrollo de proyectos de litio en salares y ambientes de altura, una actividad que ocupa un lugar estratégico dentro del esquema productivo provincial.

Continuidad del trabajo provincial en sostenibilidad

Desde el Ministerio de Minería se indicó que la participación en estas jornadas internacionales busca dar continuidad al trabajo que viene desarrollando la Provincia en materia de administración y control de los recursos minerales.

El objetivo planteado es fortalecer la confianza de las comunidades en el rol del Estado dentro de la gestión minera, promoviendo mecanismos de supervisión y transparencia vinculados al aprovechamiento sostenible del litio. Entre los principales lineamientos destacados durante la actividad aparecen:

Fortalecimiento institucional.

Desarrollo de capacidades regulatorias.

Supervisión ambiental de proyectos.

Gestión sostenible de recursos hídricos.

Transparencia en la administración minera.

Protección de ecosistemas asociados a salares.

La Provincia también remarcó que estas acciones apuntan a consolidar criterios de sostenibilidad ambiental dentro del desarrollo de proyectos vinculados a recursos de salmuera y sistemas naturales relacionados.