Catamarca debatió la reforma de la Ley de Glaciares y el impacto ambiental

Con la premisa de abrir un espacio de intercambio y actualización sobre el marco normativo vigente, Catamarca concretó este lunes una jornada de Capacitación y Conversatorio sobre la Ley de Glaciares N.º 26.639 y fortalecimiento institucional en materia ambiental y minera.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, estuvo orientada a funcionarios y equipos técnicos de las áreas de ambiente y minería, con el propósito de profundizar el análisis sobre los desafíos actuales vinculados a la gestión ambiental de proyectos mineros.

Dentro de ese abordaje, uno de los ejes centrales fue el análisis de herramientas técnicas para la evaluación y gestión ambiental, con especial atención al régimen de protección de glaciares y ambiente periglacial, aspecto que estructura buena parte del debate sobre la actividad minera y la preservación ambiental.

La actividad se desarrolló en la sala de capacitaciones del pabellón N.º 2 del ministerio, consolidando un ámbito técnico e institucional para el intercambio de experiencias y actualización normativa.

Fuerte presencia institucional en la apertura

La jornada inaugural contó con la presencia de las principales autoridades políticas de la provincia, una señal del peso estratégico asignado al debate.

Participaron el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli y otras autoridades provinciales.

La presencia de estos funcionarios reforzó el objetivo de fortalecer institucionalmente las áreas ambientales y mineras, a partir de una agenda de capacitación técnica y análisis de normativa.

La mirada nacional

Antes del inicio de las exposiciones desarrolladas vía Zoom, el subsecretario de Política Minera de la Nación, Federico Caeiro, destacó la importancia de estas jornadas. En particular, remarcó que el encuentro cuenta con la participación de destacados especialistas en derecho ambiental, gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental, quienes no solo expondrán contenidos específicos, sino que además coordinarán instancias de diálogo y trabajo conjunto entre los asistentes.

Ese esquema busca profundizar una dinámica de construcción colectiva de herramientas técnicas, articulando conocimientos especializados con las necesidades operativas de los equipos provinciales.

Los especialistas

Entre las exposiciones sobresalió la participación de Ana Lamas, ex subsecretaria de Medio Ambiente de la Nación, quien desarrollará una agenda enfocada en el contexto actual en materia de Ley de Glaciares.

Su presentación abordó el contexto actual de la Ley de Glaciares, la evaluación estratégica/acumulativa versus evaluación de impacto ambiental, programas comunicacionales, Acuerdo de Escazú y la comunicación y relaciones con la comunidad.

Estos puntos articulan la dimensión normativa, técnica y social de la gestión ambiental, con especial foco en los instrumentos que regulan proyectos de alto impacto.

A continuación, Leonardo Pfluger, ex director nacional de Producción Minera Sustentable Gestión Ambiental, centró su exposición en aspectos vinculados a la remediación, recuperación de áreas degradadas, recomposición, minería sustentable y certificaciones.

Su intervención profundizará sobre procesos asociados a la reparación ambiental y estándares de sustentabilidad dentro de la actividad minera.

Gestión ambiental

La agenda de la jornada se completó con la exposición de Cristina Goyenechea, ingeniera ambiental y consultora de extensa trayectoria, quien presentará lineamientos sobre gestión y estrategias de sostenibilidad.

Este último bloque consolidó la perspectiva de fortalecimiento institucional en materia ambiental y minera, integrando herramientas de evaluación, remediación, comunicación y sostenibilidad dentro del debate sobre una eventual reforma y actualización de la Ley de Glaciares.

De este modo, Catamarca avanzó con una jornada que reunió a autoridades, funcionarios y especialistas, y que puso en el centro del análisis la protección de glaciares, el ambiente periglacial y la evaluación ambiental de proyectos mineros, en un contexto de revisión técnica y normativa.