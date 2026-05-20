Catamarca destinará más de $1.100 millones en políticas alimentarias

El Gobierno de Catamarca anunció un incremento excepcional en la inversión destinada a los comedores escolares a través del Programa Igualdad de Oportunidades (PIO), que se ejecuta desde el Ministerio de Desarrollo Social. La medida tiene como objetivo garantizar el servicio alimentario a más de 44.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia.
Según los datos oficiales proyectados para 2026, la partida presupuestaria destinada al programa pasará de $438 millones a más de $1.100 millones, lo que representa un aumento superior al 150%. Esta decisión forma parte de una estrategia integral para fortalecer uno de los pilares fundamentales de la política educativa y social, asegurando que niños, niñas y adolescentes reciban alimentación adecuada durante su asistencia escolar.
Alcance del programa: Período Especial y Período Común
El nuevo esquema de financiamiento del PIO contempla tanto a las escuelas de Período Especial como a las de Período Común. En total, el beneficio alcanza a 44.317 alumnos distribuidos en toda la provincia:
- Período Especial: 1.936 estudiantes
- Período Común: 42.381 estudiantes
El desagregado por régimen refleja la mayor concentración de la matrícula en el Período Común, que recibirá una atención prioritaria en términos de recursos y logística, pero sin descuidar la cobertura del Período Especial, donde la demanda alimentaria suele ser más específica y requiere ajustes según características operativas y geográficas.
Montos por ración y criterios de asignación
El aumento presupuestario se traduce en valores por ración ajustados a cada contexto escolar:
- Período Especial: entre $3.000 y $8.000 por ración, según ubicación geográfica y necesidades operativas del establecimiento.
- Período Común: alrededor de $2.000 por ración, beneficiando a la mayoría de los estudiantes.
Esta diferenciación responde a la diversidad de contextos educativos en Catamarca, donde las escuelas rurales, periurbanas y de zonas alejadas requieren un apoyo más significativo para mantener el servicio alimentario, que cumple un papel clave en la contención y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
Impacto provincial y cobertura territorial
El aumento de la inversión beneficiará a establecimientos de diversos departamentos, incluyendo:
- Capital
- Valle Viejo
- Santa María
- Belén
- Andalgalá
- Antofagasta de la Sierra
- Pomán
- Capayán
- El Alto
- La Paz
- Santa Rosa
- Ambato
- Ancasti
El alcance territorial refleja la intención de garantizar igualdad de oportunidades educativas y alimentarias en toda la provincia, evitando que la distancia geográfica o las condiciones locales limiten el acceso a un servicio esencial.
Justificación y perspectivas
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización de los montos responde a la necesidad de adecuar las partidas al contexto económico actual, asegurando que cada institución educativa cuente con los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de los comedores y la compra de alimentos.
La medida no solo representa un refuerzo financiero histórico, sino también una estrategia de política social orientada a fortalecer la educación, mejorar la nutrición de los estudiantes y garantizar que los comedores escolares continúen siendo un espacio de contención y acompañamiento dentro del sistema educativo de Catamarca.