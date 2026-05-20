Catamarca destinará más de $1.100 millones en políticas alimentarias

El Gobierno de Catamarca anunció un incremento excepcional en la inversión destinada a los comedores escolares a través del Programa Igualdad de Oportunidades (PIO), que se ejecuta desde el Ministerio de Desarrollo Social. La medida tiene como objetivo garantizar el servicio alimentario a más de 44.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia.

Según los datos oficiales proyectados para 2026, la partida presupuestaria destinada al programa pasará de $438 millones a más de $1.100 millones, lo que representa un aumento superior al 150%. Esta decisión forma parte de una estrategia integral para fortalecer uno de los pilares fundamentales de la política educativa y social, asegurando que niños, niñas y adolescentes reciban alimentación adecuada durante su asistencia escolar.

Alcance del programa: Período Especial y Período Común

El nuevo esquema de financiamiento del PIO contempla tanto a las escuelas de Período Especial como a las de Período Común. En total, el beneficio alcanza a 44.317 alumnos distribuidos en toda la provincia:

Período Especial: 1.936 estudiantes

1.936 estudiantes Período Común: 42.381 estudiantes

El desagregado por régimen refleja la mayor concentración de la matrícula en el Período Común, que recibirá una atención prioritaria en términos de recursos y logística, pero sin descuidar la cobertura del Período Especial, donde la demanda alimentaria suele ser más específica y requiere ajustes según características operativas y geográficas.

Montos por ración y criterios de asignación

El aumento presupuestario se traduce en valores por ración ajustados a cada contexto escolar:

Período Especial: entre $3.000 y $8.000 por ración, según ubicación geográfica y necesidades operativas del establecimiento.

entre por ración, según ubicación geográfica y necesidades operativas del establecimiento. Período Común: alrededor de $2.000 por ración, beneficiando a la mayoría de los estudiantes.

Esta diferenciación responde a la diversidad de contextos educativos en Catamarca, donde las escuelas rurales, periurbanas y de zonas alejadas requieren un apoyo más significativo para mantener el servicio alimentario, que cumple un papel clave en la contención y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Impacto provincial y cobertura territorial

El aumento de la inversión beneficiará a establecimientos de diversos departamentos, incluyendo:

Capital

Valle Viejo

Santa María

Belén

Andalgalá

Antofagasta de la Sierra

Pomán

Capayán

El Alto

La Paz

Santa Rosa

Ambato

Ancasti

El alcance territorial refleja la intención de garantizar igualdad de oportunidades educativas y alimentarias en toda la provincia, evitando que la distancia geográfica o las condiciones locales limiten el acceso a un servicio esencial.

Justificación y perspectivas

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización de los montos responde a la necesidad de adecuar las partidas al contexto económico actual, asegurando que cada institución educativa cuente con los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de los comedores y la compra de alimentos.

La medida no solo representa un refuerzo financiero histórico, sino también una estrategia de política social orientada a fortalecer la educación, mejorar la nutrición de los estudiantes y garantizar que los comedores escolares continúen siendo un espacio de contención y acompañamiento dentro del sistema educativo de Catamarca.