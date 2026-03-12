Catamarca e Indonesia avanzan en una alianza vinculada al Corredor Bioceánico

En el marco de una agenda orientada a fortalecer vínculos internacionales y explorar oportunidades de cooperación económica, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, a cargo del Poder Ejecutivo, mantuvo un encuentro virtual vía Zoom con el embajador de Indonesia en Argentina, Sulaiman Syarif.

La reunión tuvo como eje central profundizar la cooperación bilateral en materia productiva y energética, abordando iniciativas vinculadas al desarrollo logístico, la minería y la generación de energías renovables. El intercambio se centró además en la integración regional y las oportunidades de inversión en sectores considerados críticos para la economía global.

Del encuentro también participó el consejero de asuntos económicos de la embajada, Pierre Manoppo, quien se sumó al diálogo sobre las posibilidades de articulación entre Indonesia y Catamarca en diferentes áreas estratégicas.

La conversación se enmarca en un contexto de creciente interés internacional por los recursos naturales y las infraestructuras logísticas que facilitan el acceso a mercados globales, especialmente en regiones con potencial productivo como el Noroeste argentino.

El Corredor Bioceánico

Uno de los ejes principales del encuentro fue el análisis de los avances vinculados al proyecto del Corredor Bioceánico, una iniciativa orientada a fortalecer la conectividad logística y comercial entre regiones productivas de Sudamérica y los mercados del Asia-Pacífico.

Durante la reunión se evaluó particularmente la posibilidad de incorporar a Pertamina International Shipping, empresa de logística marina integrada que funciona como subsidiaria de la compañía estatal indonesia PT Pertamina (Persero).

La participación de esta empresa naviera fue considerada una oportunidad estratégica para mejorar la salida de la producción regional hacia el mercado asiático, aprovechando la conexión con el océano Pacífico.

En ese sentido, la colaboración con la compañía indonesia se proyecta como un factor clave para dotar de una logística más competitiva a las economías del Noroeste Argentino (NOA).

El análisis del proyecto incluyó aspectos vinculados a:

La proyección logística de la producción regional hacia Asia.

La integración de infraestructuras dentro del Corredor Bioceánico.

La participación de empresas internacionales en la cadena de transporte marítimo.

La iniciativa busca consolidar nuevas rutas comerciales que permitan ampliar los mercados para la producción regional, fortaleciendo la inserción de Catamarca y del NOA en circuitos globales de comercio.

Articulación minera entre Indonesia y Catamarca

Otro de los temas centrales de la reunión fue la posibilidad de articulación entre empresas de Indonesia y Catamarca en proyectos mineros, particularmente en los sectores vinculados al litio y el cobre.

Durante el diálogo se destacó la complementariedad entre los recursos estratégicos de ambas regiones. Indonesia se posiciona como un gran productor de níquel, mientras que Catamarca posee importantes reservas de litio, un mineral clave en la transición energética global.

En ese contexto, Dusso remarcó el potencial de cooperación entre ambos territorios y expresó: "Existen grandes motivaciones para fortalecer las relaciones; Indonesia es un gran productor de níquel y Catamarca tiene el litio, elementos que hoy el mundo demanda de forma conjunta". Esta complementariedad productiva abre la posibilidad de generar sinergias en la cadena de suministro de minerales estratégicos, cuya demanda global se encuentra en expansión.

En el marco de este proceso de articulación también se planteó la organización de un encuentro de minería previsto para el mes de octubre en Santiago de Chile, que permitirá ampliar la agenda de cooperación hacia otros sectores productivos.

Entre los rubros que podrían integrarse a esa agenda se mencionaron:

Fruticultura.

Hilandería.

Autopartes.

La ampliación de estos ámbitos busca generar nuevas instancias de intercambio económico y productivo entre ambos países, más allá del sector minero.

El potencial de la geotermia como energía sustentable

La reunión también incluyó un análisis sobre el potencial de la energía geotérmica en territorio catamarqueño, considerada una alternativa renovable con múltiples aplicaciones productivas.

Durante el intercambio se coincidió en que el desarrollo de este tipo de energía podría aportar autonomía energética a los proyectos mineros, reduciendo la dependencia de otras fuentes energéticas y mejorando la sustentabilidad de las operaciones. Al mismo tiempo, se destacó que la geotermia representa una oportunidad de desarrollo para las comunidades del interior provincial, al abrir posibilidades de generación energética local vinculada a proyectos productivos.

Este enfoque se integra dentro de una estrategia que busca articular minería, energía y desarrollo territorial, impulsando iniciativas que puedan beneficiar tanto a la actividad económica como a las poblaciones cercanas a los proyectos.

Participación de equipos técnicos y autoridades

La reunión contó con la participación de distintos funcionarios y equipos técnicos vinculados a las áreas analizadas durante el encuentro. Entre los asistentes se encontraban:

Natalia Dusso, integrante de la contraparte del equipo técnico de Geotermia.

Julio Macedo, subsecretario de Coordinación y Logística del Senado.

Mercedes Pereyra, directora de Gestión Ambiental Minera del Ministerio de Minería.

La presencia de estos actores técnicos permitió incorporar al diálogo perspectivas vinculadas al desarrollo energético, la logística institucional y la gestión ambiental de la actividad minera.

El encuentro virtual entre autoridades de Catamarca y representantes de Indonesia dejó planteada una agenda de cooperación que combina logística, minería y energía, con el objetivo de fortalecer la integración productiva y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para ambas regiones.