Cuadernos: Cristina declara en Comodoro Py y el kirchnerismo vuelve a movilizarse

La causa Cuadernos ingresó esta semana en una nueva etapa procesal con el inicio de las indagatorias presenciales en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7). En ese marco, la primera citada es Cristina Kirchner, quien deberá presentarse este martes a las 9 en los tribunales federales de Comodoro Py.

La exmandataria está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios vinculados a la obra pública, uno de los ejes centrales de la investigación. Su declaración marca un punto de inflexión en el desarrollo del juicio, que hasta ahora venía tramitándose con instancias remotas.

El tribunal dispuso que las audiencias se realicen de manera presencial en la Sala AMIA, un espacio reacondicionado recientemente para albergar procesos con un alto número de imputados, lo que evidencia la magnitud de la causa.

Traslado bajo custodia y monitoreo electrónico

Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en su vivienda de San José 1111, en el marco de la condena por la causa Vialidad. Desde allí será trasladada hacia los tribunales en Retiro, escoltada por su custodia personal.

El operativo contará además con el monitoreo del Servicio Penitenciario Federal, que seguirá el recorrido mediante la tobillera electrónica que porta la expresidenta. Esta salida representa un hecho poco frecuente desde que se encuentra bajo arresto domiciliario:

Será la segunda vez que abandone su vivienda. Recordemos que en diciembre debió ser internada de urgencia por un cuadro de peritonitis y que regresó a su domicilio en enero, donde continúa cumpliendo la medida.

Militancia en la calle y respaldo político

La jornada estará marcada por la presencia de la militancia kirchnerista. Desde las 7, La Cámpora concentrará en la casa de la expresidenta, aunque no la acompañará en caravana hasta los tribunales. El esquema previsto indica que:

Los militantes permanecerán en el domicilio hasta el regreso de Cristina Kirchner.

En la puerta de Comodoro Py habrá diputados y senadores para recibirla.

Aún no está definido qué hará Máximo Kirchner, hijo de la exmandataria.

La movilización busca expresar respaldo político en un momento clave del proceso judicial, en el que la figura de la expresidenta vuelve a ocupar el centro de la escena pública.

Un descargo crítico antes de la indagatoria

Horas antes de su presentación, Cristina Kirchner utilizó su cuenta de X para manifestar su malestar por la situación. En un extenso mensaje, cuestionó tanto el desarrollo del proceso como el contexto político y económico. Entre sus declaraciones más destacadas, señaló:

"Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo".

Calificó el proceso como una "farsa procesal titulada Cuadernos".

Criticó el cambio hacia la presencialidad al afirmar que responde a una "exigencia mediática".

Ironizó sobre la necesidad de imágenes al sostener que "el show debe continuar".

Además, dirigió críticas al gobierno de Javier Milei, al que calificó como "castatrófico", y enumeró una serie de indicadores:

Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos.

Locales sin alquilar y negocios vacíos.

Inflación superior a los dos puntos desde hace meses.

Salarios en caída libre.

Familias endeudadas y aumento de la mora bancaria.

El consumo de carne como un lujo.

Crecimiento de la población en situación de calle.

Los otros imputados y la dinámica del proceso

Para la primera jornada de indagatorias, el tribunal también citó a otros exfuncionarios y allegados: Julio De Vido, exministro de Planificación, Roberto Baratta, su exnúmero dos, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

Dada la cantidad de acusados, el TOF7 estableció un esquema organizativo específico:

Solo estarán presentes en la sala los imputados convocados en cada jornada y los jueces.

El resto de las partes seguirá el proceso de manera remota.

Las defensas deberán informar con anticipación si sus representados responderán preguntas durante las indagatorias.

Un proceso atravesado por planteos y advertencias

La llegada a esta instancia se produjo luego de que el tribunal rechazara distintos planteos de nulidad presentados por las defensas, lo que permitió avanzar hacia las declaraciones presenciales.

En ese contexto, la fiscal Fabiana León advirtió durante una audiencia que las objeciones podrían generar demoras que pongan en riesgo la prescripción de algunos delitos, introduciendo un elemento de urgencia en el desarrollo del juicio.

Con este escenario, la declaración de Cristina Kirchner no solo inaugura una etapa clave en la causa Cuadernos, sino que también concentra la atención política y judicial en un proceso que involucra a múltiples imputados y que se desarrolla bajo una fuerte exposición pública.