Jalil se reunió con la CAMARCO y puso el foco en la crisis de la obra pública

En un contexto marcado por las dificultades económicas que atraviesa el país, el gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) en las instalaciones de CATA. El objetivo central del encuentro fue analizar la situación actual de la obra pública y su impacto directo en las economías provinciales.

La reunión se desarrolló en el marco de los 90 años de la cámara, lo que aportó un componente institucional a un espacio de diálogo que estuvo fuertemente atravesado por la coyuntura económica. Durante el encuentro, se abordaron las condiciones actuales que afectan al sector de la construcción, con especial énfasis en la paralización o ralentización de la obra pública a nivel nacional.

El encuentro contó con la presencia de una amplia representación institucional, tanto a nivel nacional como local. Entre los participantes se destacaron:

Gustavo Weiss, presidente de CAMARCO.

Fernando Porreta, vicepresidente de la entidad.

Juan Castelli, secretario del Interior.

Laura Hereñu, secretaria de Género.

Por parte del gobierno provincial, acompañó al mandatario el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella En representación del sector local, también participaron miembros de la Cámara de la Construcción de Catamarca, encabezados por su presidenta, Anahí Díaz.

La obra pública en el centro del debate

Uno de los ejes principales del encuentro fue el análisis del escenario que atraviesa la obra pública a nivel nacional, considerado por los participantes como un factor determinante en la actividad económica de las provincias.

Durante la reunión se compartieron diagnósticos sobre las dificultades que enfrenta el sector en el contexto económico actual, el impacto de estas condiciones en la actividad productiva y las consecuencias para el futuro de la economía en las provincias.

El intercambio permitió poner en común la preocupación por la incertidumbre que atraviesan las empresas vinculadas a la construcción, en un escenario donde la obra pública cumple un rol clave como motor de desarrollo y generación de empleo.

Reclamos y propuestas desde el sector empresarial

Al término del encuentro, la presidenta de la Cámara de la Construcción de Catamarca, Anahí Díaz, sintetizó el clima de la reunión y los principales desafíos que enfrenta el sector.

En ese sentido, destacó que el gobernador "brindó consejos para que las empresas puedan sobrevivir a este tiempo difícil que transita todo el país y que se repite en todas las provincias", haciendo especial referencia a la situación de la obra pública.

Díaz también señaló uno de los puntos más sensibles del diagnóstico compartido: La negativa de la Nación de afrontar obras públicas, lo que impacta directamente en la actividad del sector.

A pesar del escenario adverso, desde el sector empresarial se planteó una actitud proactiva frente a la crisis. Según expresó: "Desde el lado de las empresas estamos dispuestas a hacer todo lo que esté en nuestras manos para reactivar el sector".

Estas declaraciones reflejan la búsqueda de alternativas y la disposición a sostener la actividad en un contexto complejo.

Agenda en Catamarca y estrategia regional

El encuentro en CATA no fue un hecho aislado, sino parte de una agenda más amplia que continuará en la provincia. Está previsto que este martes, a las 10:00, se lleve a cabo la sesión del Consejo Ejecutivo Nacional en Catamarca.

Posteriormente, se realizará una reunión regional con empresas de Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, con un objetivo claro:

Unificar el reclamo del sector.

Buscar soluciones concretas para reactivar el trabajo en el NOA.

Esta instancia regional apunta a consolidar una posición común entre las provincias del norte argentino, en un intento por fortalecer la voz del sector frente a las dificultades actuales.