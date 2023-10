Catamarca elige a sus representantes nacionales y provinciales

Todavía hay 13 millones de votos sin dueño que los candidatos intentarán capturar hasta el último minuto antes de entrar al cuarto oscuro. A los más de 10 millones de ausentes de las últimas PASO habrá que sumarle otro millón y medio de argentinos que eligieron votar en blanco o anular su voto en agosto. También habrá unos 750.000 votantes “huérfanos” que habían elegido en las PASO a candidatos que superaron el piso legal y, por último, casi medio millón que votarán desde el exterior.

Cualquier tendencia en estos segmentos electorales podría definir la elección presidencial, coincidieron los analistas consultados por Infobae. El principal objetivo de Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich será convencer a argentinos que no habían votado en las PASO, cuando se registró uno de los niveles de participación más baja desde que se instauró el sistema de internas abiertas. Votó poco más del 70% del padrón en agosto y, si se mantiene la tendencia de la última década, ese número podría subir este domingo aproximadamente hasta el 75% del electorado.

Las elecciones generales, que definen cargos legislativos y ejecutivos (excepto cuando hay segunda vuelta), suelen ser más atractiva que las PASO, en especial cuando son comicios presidenciales. La diferencia entre estas dos etapas electorales superó en 2015 los seis puntos porcentuales y sumó 4 puntos de diferencia en 2016. En esa línea, un nivel de participación inferior al 74% podría indicar síntomas de apatía electoral, como ocurrió en agosto. La elección de 2015, que consagró a Mauricio Macri como presidente, marcó el techo de participación de la última década, con el 81% del electorado.

La irrupción del fenómeno Milei instaló, desde agosto en adelante, la discusión sobre las elecciones en la conversación pública. El alto rating que tuvieron los debates presidenciales es apenas un ejemplo de una mayor atención social en el desenlace electoral, más allá del enojo y desinterés hacia la política.

“Son casi dos millones de votos que están en disputa”, aseguró el analista Lucas Romero en referencia a los nuevos votantes que se esperan en las generales. Su conclusión está anclada sobre la proyección histórica en la habitual diferencia entre las convocatorios para las PASO y las generales, pero también sobre lo que ocurrió en las elecciones provinciales que se celebraron durante este año. El director de Synopsis Consultores dijo que Massa era el candidato más elegido entre los ciudadanos entrevistados para sondeos que no habían ido a votar en agosto y que, en cambio, aseguraron que votarían este domingo. Milei aparecía como la segunda opción elegida por este colectivo.

“El principal factor de motivación para estos votantes es la paridad de estas elecciones. Lo más probable que se sienta más motivado por evitar que algún candidato gane, porque si quería votar a un candidato hubiera participado en las PASO. Probablemente Massa esté siendo visto como una opción de un electorado que quiere evitar algo”, explicó Romero. “Pero a Milei este voto 'nuevo' no lo baja, como muchos pensaban, sino que lo mantiene”, agregó.

Unión por la Patria sabe que buena parte de sus posibilidades de llegar a una segunda vuelta están en el conurbano bonaerense porque, en muchas localidades donde el peronismo suele sumar muchos votos, el nivel de participación en las PASO fue bajo. El peronismo apuesta a que el número de votantes aumente en municipios clave como Merlo, José C. Paz, Moreno y Florencio Varela, entre otros, para mantener vivas las posibilidades de Massa. Pero Milei, que hizo una buena elección en esos distritos, también apuntó su campaña con recorridas por esos municipios del conurbano.

El voto en blanco

Más de un millón de votos en blanco, toda una expresión de descontento con la oferta electoral, son un terreno más difícil de conquistar para los candidatos. Las tendencias históricas indican que el voto en blanco suele bajar a la mitad en las elecciones presidenciales en relación con las PASO, como ya ocurrió en 2015 y 2019. Se registraron en los comicios de agosto el 5,5% de voto en blanco, es decir que, con estas proyecciones, esa cifra debería ser menor al 3%.

“Es un votante que siente más responsabilidad con el derecho al voto y que posiblemente los candidatos no logren seducir, entonces algunos optaron por convencerlos con el miedo. Es el último recurso. Por eso, el gobierno aplicó esta estrategia en las últimas dos o tres semanas sobre Milei”, detalló Romero. La polémica sobre el precio del transporte público es apenas un ejemplo. Esta semana aparecieron carteles en las estaciones de trenes con el sello del Ministerio de Transporte que indicaban una suba astronómica del boleto si ganaban Milei o Bullrich.

“Huérfanos” y “extranjeros”

Habrá 750.000 argentinos que votaron en las PASO a opciones que no lograron superar el piso del 1,5% para participar en las elecciones generales. Esos “huérfanos” de candidatos, cuyos votos ahora son muy requeridos, están ideológicamente más cerca del peronismo y de la izquierda, según el análisis realizado por Infobae.

Dos fuerzas políticas afines al kirchnerismo sumaron casi la mitad de esos votos: son Principios y Valores, cuyo candidato a presidente fue Guillermo Moreno (194.000 votos), y el Movimiento Libres del Sur, que llevó como postulante a Jesús Escobar (158.000 votos). Massa aspira a sumar la mayoría de esos votos, a pesar de que Moreno anticipó esta semana que votaría en blanco.

Detrás de los candidatos presidenciales peronistas aparecen tres fuerzas que representan a la izquierda, como el Movimiento al Socialismo (87.000 votos), el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (84.000) y Política Obrera (64.000). Myriam Bregman, candidata presidencial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores aspira a sumar estos votos. Detrás de estas fuerzas políticas aparecen otras opciones más vinculadas a la derecha, aunque con una porción de votos aún menor.

Los argentinos emigrados volverán a las urnas. El voto en el exterior no está habilitado para las PASO, así que este domingo se sumarán 451.000 electores al padrón que emitirán su sufragio en los distintos consulados del país repartidos por el mundo. El voto no es obligatorio para quienes residen fuera del país. Aunque el número es tentador, las distintas fuerzas políticas prevén que sólo votará un 10% del padrón, especialmente en España, Estados Unidos y Brasil. Las proyecciones de anteriores elecciones indican que Juntos por el Cambio suele imponerse con comodidad entre los votantes que no viven en Argentina.

La provincia

El país elegirá quién tomará las riendas de la nación durante los próximos cuatro años. Sin embargo, la elección para los catamarqueños es mucho más amplia que solo la presidencia.

Catamarca, Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegirán Gobernador y Jefe de Gobierno junto con los comicios nacionales.

En la provincia, el PJ local busca repetir el alevoso resultado obtenido en las elecciones primarias.

Además, en el caso de lograr números similares, el peronismo conseguiría las dos bancas en juego para la Cámara de Diputados de la Nación, lo que le daría a Unión por la Patria Catamarca 4 de los 5 representantes en la Cámara Baja nacional, dejando solamente con un diputado a la oposición.

Catamarca elige también este domingo, representantes al Parlasur Nacional, Parlasur Regional, senadores provinciales, diputados provinciales, 34 intendentes, y concejales en 14 departamentos, por lo que la boleta volverá a ser XXL en todo el territorio provincial.

A pesar de que se espera una victoria casi asegurada por parte del gobernador Raúl Jalil y del intendente capitalino Gustavo Saadi, ambos en busca de la reelección de sus mandatos, no significa que no haya importantes cuestiones en disputa. Sebastián Nóblega, intendente de Tinogasta, y Fernanda Ávila, Secretaria de Minería de la Nación, buscarán ser electos diputados nacionales, y si esto así sucediera, el PJ le arrebataría una de las dos bancas que ostenta Juntos por el Cambio Catamarca en la cámara baja. Por el otro lado, quien pretende retener dicha banca para su espacio es el diputado provincial Luis Lobo Vergara (UCR).

El gobernador Raúl Jalil (Unión por la Patria), el senador nacional Flavio Fama (Juntos por el Cambio), y José Jalil Colomé (La Libertad Avanza), competirán por la gobernación de Catamarca este domingo.Raúl Jalil fue el candidato más votado en las elecciones primarias obteniendo el 54,95% de los votos, mientras que Flavio Fama consiguió el 15% de los votos y fue el vencedor en la interna de Juntos por el Cambio derrotando al diputado nacional, Rubén Manzi. Por otro lado, José Jalil Colomé hizo su debut electoral y consiguió el 15,78%.En la Capital, el oficialismo logró aún una mayor diferencia. El intendente Gustavo Saadi encamina su reelección ya que se impuso con casi el 60% de los votos, ante el 22,90% que cosechó Juntos por el Cambio, seguido por el 15,84% de La Libertad Avanza. Unión por la Patria logró imponerse con amplia ventaja en todos los circuitos de la Capital, logrando casi el 80% de los votos en algunos de ellos y más del 50% en todos ellos.

En Catamarca hay 340.168 electores habilitados, lo que representa el 0,96% del padrón nacional.

A nivel nacional los catamarqueños votarán para elegir al futuro presidente, dos diputados nacionales, y representantes al Parlasur.

A nivel provincial, además de la gobernación, se renueva la mitad de la Cámara de Senadores (8 bancas) y la mitad de la Cámara de Diputados (20 diputados).

Los 3 partidos que compiten por la gobernación cerraron campaña este jueves con diferentes apuestas y enfoques en sus discursos.

Unión por la Patria realizó el jueves un acto del que participaron candidatos y militantes en el Club Sarmiento en la Capital. Lucía Corpacci, Raúl Jalil y Gustavo Saadi encabezaron el encuentro junto con el resto de los candidatos. Nuevamente, el desafío del oficialismo será conservar su caudal electoral conseguido en las PASO, fenómeno que afecta al peronismo desde las primarias de 2013, ya que el impulso y el entusiasmo generado por la participación de diferentes colectoras suele disiparse en las elecciones generales.

Juntos por el Cambio optó por hacer un cierre de campaña el miércoles en la Capital, del que participaron la mayoría de los integrantes de la lista que compite este domingo, y otro cierre el jueves en Puerta de Corral Quemado, localidad de 1400 habitantes, y en la ciudad de Belén, en donde estuvieron el candidato a gobernador Flavio Fama, el candidato a vice gobernador Hugo Ávila y el candidato a diputado nacional Luis Lobo Vergara. La oposición busca cerrar las heridas que quedaron abiertas tras la interna que atravesó el espacio tanto a nivel nacional como provincial y tratará de retener los votos obtenidos por la lista perdedora de la alianza en las PASO.

El panorama de La Libertad Avanza Catamarca es incierto. El cierre de campaña consistió en un desayuno con la prensa este jueves y un bocinazo en la plaza principal de la Capital. Durante el último tramo de la campaña sus referentes locales mostraron diversas diferencias con la conducción nacional encabezada por Javier Milei. Los libertarios catamarqueños se mostraron en disconformidad con algunas propuestas del “León” como lo son la quita de fondos de copartición a las provincias y la libre portación de armas, sumado a que la llegada del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo a la provincia para participar del armado electoral de Milei tampoco cayó bien en La Libertad Avanza Catamarca.

Respecto a esto se refirió el candidato a gobernador José Jalil Colomé, quién dijo que “hay una alianza a nivel nacional pero acá nosotros funcionamos con nuestra propia estructura", afirmó tomando distancia del Secretario General de UTHGRA. El desafío del espacio estará centrado en poder mejorar su performance electoral respecto de las PASO a pesar de las diferencias que mantuvieron en campaña con su referente nacional.