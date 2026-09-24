Milei: "Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia de la Argentina"

En la última jornada de su gira internacional, el presidente Javier Milei expuso ante inversores en Nueva York y aprovechó el encuentro para defender su programa económico y plantear sus expectativas de cara a los próximos años.

Ante una audiencia de más de 150 personas, el mandatario lanzó una fuerte definición vinculada con el escenario electoral y con el futuro económico del país: "Si somos reelectos, el 2028 será el mejor año de la historia económica de la Argentina".

La declaración fue formulada durante un evento organizado por The Economic Club of New York, una institución privada de membresía fundada en 1907 que reúne a altos ejecutivos de los sectores de finanzas, empresas y tecnología, además de figuras vinculadas con el Gobierno, la academia y los medios. En ese ámbito, Milei comenzó su exposición con la referencia al escenario electoral y luego desarrolló distintas definiciones sobre el rumbo de la economía argentina, las inversiones, las reservas y las perspectivas para el año próximo.

El Presidente estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas.

Luego de su exposición, Milei fue entrevistado por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

Vaca Muerta, minería y energía

Durante su presentación, Milei sostuvo que las inversiones en determinados sectores de la economía ya avanzan a gran velocidad y anticipó una aceleración en áreas consideradas centrales para su programa.

"Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar rápidamente", señaló. El Presidente también aseguró que "Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso" y afirmó que el país lleva 27 meses seguidos de crecimiento.

Según su exposición, ese proceso no estaría concentrado en determinados sectores, sino que "se reparte en todos los sectores de la economía". La referencia a las inversiones se produjo en un contexto en el que el Gobierno celebró durante este miércoles un acuerdo alcanzado con Estados Unidos para promover inversiones por hasta US$7.000 millones en infraestructura en el denominado Corredor Andes-Atlántico.

La iniciativa apunta a conectar la matriz productiva local con los mercados de Occidente mediante inversión de Estados Unidos.

De esta manera, la exposición ante los inversores estuvo acompañada por la referencia a ese acuerdo y por la perspectiva oficial de una aceleración de las inversiones en sectores como Vaca Muerta, minería y energía.

Una "bazuca de reservas"

Otro de los ejes de la presentación estuvo relacionado con la estabilidad económica de cara al año electoral. Milei buscó transmitir tranquilidad a los mercados y afirmó: "Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura".

Como argumento para sostener esa afirmación, habló de una denominada "bazuca de reservas", que, según explicó, equivale a US$75.000 millones. La referencia a las reservas apareció directamente vinculada con el escenario político y económico que el Gobierno espera atravesar durante el próximo año. En ese sentido, el Presidente sostuvo que su administración se encuentra preparada para enfrentar el denominado "riesgo kuka", expresión que utilizó para referirse al riesgo político.

"Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político", afirmó durante su exposición.

La definición formó parte de un mensaje destinado a los inversores en relación con la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad durante el año electoral.

Dos años consecutivos de superávit

Milei también planteó como uno de los objetivos de su administración convertirse, según sus palabras, en el primer gobierno de la democracia en tener superávit fiscal y financiero durante dos años consecutivos.

El Presidente sostuvo que ese escenario permitiría avanzar hacia lo que definió como el "despegue definitivo" de la Argentina, siempre que el Gobierno logre "cruzar el Rubicón". La expresión quedó vinculada con el desafío que, según su exposición, representa atravesar el próximo período electoral manteniendo las condiciones económicas y fiscales que considera necesarias para consolidar su programa.

El Corredor Andes-Atlántico

La exposición de Milei se produjo además después de que el Gobierno celebrara un acuerdo con Estados Unidos para impulsar inversiones de hasta US$7.000 millones en infraestructura. El proyecto denominado Corredor Andes-Atlántico fue presentado como una iniciativa destinada a conectar la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente a través de inversión estadounidense.

La referencia al acuerdo se incorporó a una presentación en la que el Presidente buscó remarcar las oportunidades que, según su visión, existen para los inversores en la Argentina. En ese marco, mencionó específicamente el crecimiento de las inversiones vinculadas con Vaca Muerta, la minería y la energía, sectores sobre los que anticipó una aceleración rápida.

La presentación ante el Economic Club of New York funcionó así como una exposición del programa económico frente a un público compuesto por empresarios y referentes de distintos sectores.