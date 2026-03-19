Catamarca impulsa su transformación productiva con foco en energía y sustentabilidad

El Gobierno de Catamarca, en articulación con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), llevó adelante una jornada institucional orientada a fortalecer el desarrollo productivo de la provincia mediante herramientas vinculadas a la gestión energética, la sustentabilidad y el financiamiento para el sector privado. La iniciativa se inscribe dentro de una estrategia más amplia que busca modernizar el entramado económico local y mejorar su competitividad en un contexto de creciente demanda por procesos eficientes y sostenibles.

El encuentro reunió a los principales actores institucionales y productivos de la provincia, consolidando un espacio de intercambio que permitió presentar políticas concretas y generar nuevas oportunidades de articulación entre el sector público y privado.

Liderazgo político y articulación institucional

La jornada fue encabezada por el gobernador Raúl Jalil y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, quienes lideraron las actividades centrales del evento. La presencia de ambos funcionarios marcó el carácter estratégico de la iniciativa, en tanto refleja un trabajo conjunto entre la provincia y un organismo clave para el desarrollo regional.

También participaron el vicegobernador Rubén Dusso; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y la presidenta de FOGACAT, Alejandra Nazareno. A este esquema institucional se sumaron cámaras empresarias y empresas interesadas en incorporar mejoras energéticas e invertir en energías renovables, lo que amplió el alcance del encuentro y reforzó su carácter multisectorial.

Convenios estratégicos para la transición energética

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la firma de convenios entre el Gobierno provincial y el CFI para la implementación de dos programas clave:

Programa Federal de Gestión Energética

Programa Federal de Acciones Sustentables para Actividades Productivas

Ambas herramientas fueron definidas como estratégicas para acompañar al entramado productivo local en la incorporación de procesos más eficientes, competitivos y sostenibles. Estos programas apuntan a generar un cambio estructural en la forma en que las empresas gestionan sus recursos energéticos, promoviendo una transición hacia modelos productivos más responsables y alineados con las nuevas exigencias ambientales.

Financiamiento para PyMEs: impulso a la innovación y la eficiencia

Durante la jornada se presentaron también líneas de financiamiento destinadas a PyMEs, orientadas a dinamizar la inversión en sectores clave. Estas herramientas buscan facilitar el acceso a recursos para proyectos que incorporen innovación tecnológica y mejoras en los procesos productivos.

Entre los principales ejes de financiamiento se destacan:

Inversiones en energías renovables

Mejoras tecnológicas en procesos productivos

Acciones vinculadas al uso responsable de los recursos

El objetivo de estas líneas es generar condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan adaptarse a los nuevos desafíos productivos, reduciendo costos, optimizando el uso de energía y fortaleciendo su posicionamiento en el mercado.

Capital humano y empleo: una agenda integrada

La jornada no solo puso el foco en la infraestructura y el financiamiento, sino también en el fortalecimiento del capital humano. En este sentido, se presentaron diversas herramientas impulsadas por el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, orientadas a consolidar el vínculo entre capacitación, empleo y desarrollo productivo.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

Campus de Entrenamiento Laboral

Portal de Trabajo

Observatorio Sociolaboral

Estas plataformas buscan mejorar la empleabilidad, generar información estratégica sobre el mercado laboral y promover la formación continua de los trabajadores, en línea con las necesidades del sector productivo.

Energía solar y oportunidades de inversión

Como parte de la agenda, se llevó a cabo una Ronda de Negocios de Energía Solar, un espacio diseñado para facilitar la vinculación entre empresas y proveedores. Este tipo de instancias permite generar nuevas oportunidades de inversión, articulación y crecimiento, especialmente en un sector con alto potencial como el de las energías renovables.

La ronda funcionó como un punto de encuentro donde los actores del sector pudieron explorar alianzas, intercambiar experiencias y proyectar iniciativas conjuntas, contribuyendo así a dinamizar el ecosistema productivo local.

Una estrategia integral para el crecimiento sostenible

Con este conjunto de iniciativas, el Gobierno de Catamarca reafirma su decisión de consolidar una agenda de desarrollo integral, en la que convergen producción, innovación, empleo y sustentabilidad. La articulación con el CFI y la participación activa del sector privado configuran un modelo de gestión orientado a fortalecer la competitividad de las empresas locales.

Al mismo tiempo, estas políticas buscan acompañar el crecimiento de la provincia, promoviendo un desarrollo equilibrado que integre eficiencia económica y responsabilidad ambiental. En este marco, la jornada institucional se posiciona como un paso significativo hacia la construcción de un futuro productivo más sólido y sostenible para Catamarca.