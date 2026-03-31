Catamarca impulsa una mesa de diálogo para ordenar demandas y fortalecer el desarrollo minero

El Gobierno provincial dio un paso significativo en la consolidación de un espacio de diálogo estructurado entre el sector minero y las comunidades de Antofagasta de la Sierra. La decisión se formalizó tras un encuentro en Casa de Gobierno encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella.

La reunión reunió además a actores clave del entramado productivo y social: representantes de las comunidades locales, integrantes de la recientemente conformada Cámara de Proveedores Mineros de Antofagasta, y autoridades de la Cámara Minera de Catamarca y CAMYEN. Este abanico de participantes refleja la intención oficial de integrar múltiples voces en la planificación minera.

Los ejes de la mesa de trabajo

Como resultado concreto del encuentro, se acordó la creación de un espacio de trabajo conjunto con objetivos definidos y operativos. Entre los principales puntos abordados se destacan:

Contratación de mano de obra local , como mecanismo para fortalecer el empleo en la región.

, como mecanismo para fortalecer el empleo en la región. Creación de un registro de proveedores , orientado a ordenar y transparentar la participación de actores locales en la cadena productiva.

, orientado a ordenar y transparentar la participación de actores locales en la cadena productiva. Canalización institucional de demandas comunitarias, permitiendo una comunicación directa y sistemática con el desarrollo de la actividad minera.

Estos ejes no solo apuntan a mejorar la eficiencia del sector, sino también a reducir tensiones históricas entre las comunidades y las empresas, mediante reglas claras y espacios formales de participación.

Una estrategia de mayor alcance

Tras la reunión, el gobernador Jalil subrayó que los avances logrados en el diálogo representan un paso dentro de una estrategia más amplia. Según indicó, el objetivo es fortalecer la actividad minera incorporando mayor participación social y control institucional, dos factores considerados clave para garantizar la sostenibilidad del sector.

En este marco, el mandatario confirmó el impulso a una reforma del Código de Procedimiento Minero, que contará con la participación de los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— junto a entidades civiles y cámaras del sector. La iniciativa busca:

Modernizar la normativa vigente

Agilizar los procesos administrativos

Actualizar herramientas de gestión y control

Este proceso de reforma apunta a dotar al sistema minero de mayor previsibilidad y eficiencia, en línea con las demandas actuales del sector y de la comunidad.

Impacto económico y límites estructurales

En su análisis, Jalil fue claro al señalar que la minería, si bien es un motor relevante, no resolverá por sí sola los problemas estructurales de la economía. Sin embargo, destacó su rol en dos dimensiones clave:

Generación de empleo , especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

, especialmente en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Dinamización productiva, con impacto directo en el oeste provincial.

En particular, la región de la Puna catamarqueña aparece como un territorio estratégico donde la actividad minera puede articular desarrollo económico con inclusión social, siempre que existan mecanismos adecuados de participación.

Hacia un ámbito permanente de articulación

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la intención de que la mesa de diálogo no sea un hecho aislado, sino que se consolide como un ámbito institucional permanente. Este espacio buscará:

Ordenar las demandas locales

Vincularlas directamente con el desarrollo minero

Establecer canales de comunicación sostenidos en el tiempo

La institucionalización de este ámbito representa un cambio de enfoque: pasar de instancias reactivas a mecanismos proactivos de gestión de conflictos y oportunidades.