Palo Blanco encamina su hospital: avanza la obra financiada con el fideicomiso minero

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil encabezó un encuentro con autoridades de la empresa Zijin-Liex, entre ellas su CEO Gao Jianneng, junto al intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y el ministro de Hacienda y Obras Pública, Juan Marchetti.

La reunión tuvo como eje central los avances vinculados a obras de infraestructura para el norte del departamento Tinogasta, con especial foco en el proyecto para la construcción de un hospital en la localidad de Palo Blanco, una iniciativa considerada estratégica para el sistema sanitario del interior provincial.

De acuerdo con lo abordado en el encuentro, la obra será financiada mediante aportes del fideicomiso minero y acciones de Responsabilidad Social Empresarial, una articulación que busca transformar recursos provenientes de la actividad minera en infraestructura concreta para la comunidad.

La propuesta se presenta como una respuesta directa a una demanda histórica de la zona y se inscribe en una política orientada a fortalecer el sistema de salud en una región clave del oeste catamarqueño.

La respuesta a una necesidad histórica

El intendente Raúl Úsqueda remarcó durante la reunión el impacto que tendrá el hospital para la comunidad local y para todo el norte de Fiambalá.

"El Hospital de Palo Blanco es una gran necesidad que tienen todos los paloblanqueños y también la zona norte de Fiambalá, como La Herradura. Además, estamos en un proceso de conexión con Antofagasta de la Sierra, una región con gran potencial en turismo aventura, por lo que este hospital viene a brindar servicios fundamentales y dar respuesta a una demanda histórica", expresó.

La declaración sintetiza el doble valor del proyecto: por un lado, la cobertura sanitaria para los habitantes de Palo Blanco y localidades vecinas; por otro, la relevancia de contar con servicios médicos en un corredor que incrementa su conectividad regional.

Úsqueda también puso el acento en el origen de los recursos que harán posible la obra: "Estamos viendo los frutos de la actividad minera con el fideicomiso minero, que viene a aportar para hacer realidad estas grandes obras".

Cómo será el nuevo hospital de 1.070 m²

El proyecto prevé la construcción de un nuevo hospital de aproximadamente 1.070 m², diseñado para ofrecer una respuesta integral a las demandas sanitarias de la comunidad y su área de influencia.

Entre los principales componentes del establecimiento se destacan:

Área de emergencias con: shock-room enfermería consultorio de guardia

con: Sector de internación con habitaciones diferenciadas para: mujeres hombres niños

con habitaciones diferenciadas para: Sala de partos

Espacio de recuperación postparto

Servicios de diagnóstico : rayos X ecografía laboratorio de análisis clínicos

: Consultorios externos de: odontología kinesiología pediatría clínica médica ginecología

de: Vacunatorio

Farmacia

Sectores de apoyo y servicios generales

La inclusión de estas áreas apunta a dotar a Palo Blanco de una infraestructura con capacidad de atención inmediata, internación, diagnóstico y seguimiento clínico, ampliando significativamente la respuesta sanitaria disponible en la región.

Cobertura regional y ubicación estratégica

El nuevo hospital no estará destinado únicamente a la población de Palo Blanco, sino que ampliará su radio de cobertura a Punta del Agua, La Herradura, Las Papas, Chuquisaca, Mesada de Zárate, entre otras localidades cercanas.

Este alcance regional lo posicionará como un centro de referencia sanitaria para una amplia zona del norte de Fiambalá, mejorando la atención en comunidades que históricamente enfrentan distancias y dificultades de acceso.

Uno de los puntos centrales del proyecto es su ubicación estratégica, especialmente por la conectividad existente entre Chuquisaca y Antofagasta de la Sierra, un factor que permitirá optimizar la llegada al sistema de salud desde áreas alejadas.

La obra, según lo proyectado, contribuirá a fortalecer la accesibilidad sanitaria, reducir tiempos de respuesta, mejorar las derivaciones y dar cobertura a zonas de difícil acceso

Con este avance, el proyecto del hospital de Palo Blanco comienza a consolidarse como una de las iniciativas de infraestructura más relevantes para el norte de Tinogasta, con impacto directo en la calidad de vida de la población y en la integración sanitaria de toda la región.