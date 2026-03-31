Causa por el departamento de Adorni: citan a declarar a la escribana que certificó la compra

La investigación judicial que examina la compra del departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo movimiento con fuerte peso procesal: la citación a declarar de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la primera testigo de la causa que deberá presentarse en Comodoro Py.

La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante una batería de diligencias orientadas a reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la consistencia de la información declarada ante los organismos oficiales.

La participación de Nechevenko adquiere especial relevancia porque su firma aparece en la escritura de compra del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, operación que quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.

La operación del departamento en Caballito

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la compra se realizó el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. El inmueble, según los registros, cuenta con casi 200 metros cuadrados, lo que lo convierte en una de las operaciones patrimoniales más relevantes bajo estudio.

La vivienda pertenecía a Beatriz Viegas, de 72 años y domicilio en Flores, y a Claudia Sbabo, quienes no solo figuraron como vendedoras sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la adquisición.

La modalidad de financiamiento, basada en un préstamo directo de las propias vendedoras, es uno de los ejes que concentra la atención judicial.

Otra escritura: la casa en el country

La escribana citada no solo intervino en la operación de Caballito. Según consta en los registros, también rubricó la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Ese inmueble fue adquirido en noviembre de 2025 y figura a nombre de Julieta Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. La coincidencia de la misma profesional en ambas operaciones refuerza el interés de la fiscalía por incorporar su testimonio y la documentación respaldatoria de cada acto escriturario.

Las medidas de prueba

Dentro de la causa, el fiscal Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba destinadas a esclarecer la conformación patrimonial del funcionario.

Entre los requerimientos ya impulsados se incluyen:

Oficios a registros de la propiedad

Pedidos a registros de vehículos

Relevamiento de movimientos financieros

Solicitud de documentación notarial

Verificación de datos declarados ante organismos oficiales

La fiscalía sostuvo en el expediente que existen "motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial" del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso del expediente en el fiscal.

Los documentos a aportar

En este contexto, además de la citación testimonial, Pollicita requirió a Nechevenko la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino.

La declaración está prevista una vez que el fiscal termine de reunir los documentos disponibles en los registros correspondientes, paso que permitirá confrontar la información registral, la instrumentación notarial y la trazabilidad financiera de ambas compras.

La convocatoria de la escribana marca así un nuevo capítulo en una investigación que busca determinar con precisión la evolución patrimonial de Manuel Adorni, con foco en dos operaciones inmobiliarias de alta sensibilidad política y judicial.