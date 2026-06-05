Catamarca incorpora 500 cámaras y duplicará su sistema de videovigilancia

El Gobierno de Catamarca dio un paso más en materia de seguridad pública con la firma de un contrato de fortalecimiento tecnológico destinado a modernizar el Sistema de Atención de Emergencias (SAE) 911. La iniciativa permitirá duplicar la capacidad actual de videovigilancia en la provincia, llevando el sistema de monitoreo de 500 a 1.000 cámaras integradas a una plataforma centralizada que busca optimizar la prevención, el control y la respuesta ante situaciones de emergencia.

El acto de presentación de esta nueva etapa de fortalecimiento tecnológico estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil y contó con la participación del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella. También estuvieron presentes el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; el secretario de Seguridad, Gastón Venturini; el jefe de la Policía de Catamarca, Marcos Herrera; la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, además de otras autoridades provinciales y municipales.

La medida forma parte de un proceso de modernización integral del sistema de seguridad provincial y contempla una ampliación sustancial de la infraestructura tecnológica destinada al monitoreo en tiempo real. Con esta incorporación, el SAE 911 incrementará notablemente su capacidad operativa y fortalecerá las herramientas disponibles para las fuerzas de seguridad y los organismos encargados de atender emergencias.

Duplicar la capacidad operativa

El proyecto prevé la incorporación de 400 nuevas cámaras mediante la modalidad de leasing tecnológico, una herramienta que permitirá ampliar rápidamente la red de vigilancia instalada en distintos puntos de la provincia. A este conjunto se sumarán otras 100 cámaras pertenecientes al Estado provincial, que serán integradas al sistema centralizado del SAE 911.

De esta manera, el sistema pasará de las 500 cámaras actualmente operativas a un total de 1.000 dispositivos conectados a la plataforma provincial de monitoreo, representando una de las ampliaciones más importantes en materia de videovigilancia realizadas hasta el momento.

La iniciativa no se limita únicamente a la adquisición e integración de equipos. El contrato también contempla una serie de prestaciones complementarias destinadas a garantizar el funcionamiento eficiente de toda la estructura tecnológica.

Más capacidad de observación y apoyo a las investigaciones

Uno de los principales objetivos de la ampliación es fortalecer la capacidad de observación en tiempo real de los distintos sectores bajo cobertura del sistema. Con una red más extensa y una mayor cantidad de dispositivos conectados, el SAE 911 podrá ampliar el alcance de la vigilancia y mejorar el seguimiento de situaciones que requieran intervención inmediata.

Asimismo, el incremento de cámaras permitirá contar con una mayor disponibilidad de evidencia audiovisual, un recurso que resulta fundamental para el desarrollo de investigaciones judiciales y para el esclarecimiento de distintos hechos.

Desde el punto de vista operativo, la expansión del sistema también apunta a optimizar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia. La disponibilidad de información en tiempo real facilita la toma de decisiones y permite una respuesta más eficiente ante incidentes que demanden intervención policial o asistencia de otros organismos.

Refuerzo específico para Valle Viejo

Dentro del esquema de ampliación previsto, Valle Viejo recibirá una incorporación puntual de equipamiento. El proyecto establece la instalación de 30 nuevas cámaras en la jurisdicción chacarera, que se sumarán a las 30 ya existentes en ese municipio.

Con esta ampliación, la localidad incrementará significativamente su cobertura de videovigilancia, fortaleciendo la capacidad de monitoreo en distintos sectores del departamento y ampliando las herramientas disponibles para las tareas de prevención y control.

La presencia de la intendenta Susana Zenteno durante la firma del contrato reflejó la articulación entre el Gobierno provincial y el municipio en el desarrollo de esta estrategia de fortalecimiento de la seguridad.

Modernización tecnológica

Además de aumentar la cantidad de cámaras disponibles, el proyecto contempla una modernización integral de la infraestructura tecnológica que sostiene el funcionamiento del SAE 911.

La ampliación incluye mayores capacidades de almacenamiento y procesamiento de imágenes, un aspecto considerado clave para acompañar el crecimiento de la red de videovigilancia. El incremento de dispositivos conectados exige una estructura tecnológica capaz de administrar grandes volúmenes de información y garantizar la disponibilidad permanente de los registros audiovisuales.

Esta actualización permitirá responder a la creciente demanda operativa del sistema y sostener un esquema de monitoreo más robusto, con mejores condiciones para la gestión de imágenes y el seguimiento de eventos en tiempo real.

Con la incorporación de 500 nuevas cámaras al sistema provincial y la modernización de la infraestructura asociada, Catamarca avanzará hacia una nueva etapa en el funcionamiento del Sistema de Atención de Emergencias 911, fortaleciendo las capacidades de vigilancia, coordinación y respuesta ante situaciones que requieran intervención de los organismos de seguridad y emergencia.