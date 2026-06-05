Lo anunció Galán: el Partido Liberal obtuvo su reconocimiento definitivo en Catamarca

La Justicia Electoral de Catamarca otorgó el reconocimiento definitivo al Partido Liberal como partido político de distrito, una decisión que marca un nuevo paso institucional para el espacio y que fue comunicada públicamente por sus autoridades como un acontecimiento de relevancia para la vida política provincial.

La confirmación fue difundida por el presidente del Partido Liberal en Catamarca, José Javier Galán, quien expresó su satisfacción por la resolución alcanzada y remarcó que se trata del resultado de un proceso sostenido por el trabajo, la convicción y el compromiso de numerosas personas que acompañaron la conformación y consolidación de la fuerza política.

El reconocimiento definitivo implica la formalización institucional del partido dentro del sistema político provincial y representa la culminación de una etapa de organización partidaria que contó con la participación de afiliados, adherentes, dirigentes y ciudadanos que respaldaron la iniciativa.

Crecimiento partidario

Al referirse a la decisión de la Justicia Electoral, Galán sostuvo que el reconocimiento constituye un paso institucional de gran importancia para la organización política.

En ese marco, expresó un agradecimiento a quienes participaron del proceso y contribuyeron a alcanzar el objetivo propuesto. Según manifestó, el resultado obtenido es consecuencia directa del esfuerzo colectivo realizado por personas que comparten la convicción de que Catamarca puede construir un futuro mejor. El dirigente destacó especialmente el acompañamiento de:

• Afiliados del Partido Liberal.

• Adherentes que respaldaron el proceso de constitución partidaria.

• Dirigentes políticos que colaboraron en las distintas etapas.

• Ciudadanos que acompañaron la iniciativa y contribuyeron a concretar el reconocimiento.

La resolución de la Justicia Electoral aparece así como el punto de llegada de un recorrido institucional que permitió al espacio obtener el carácter definitivo de partido político de distrito en la provincia.

El reconocimiento al MID

Dentro de su mensaje, Galán dedicó un apartado especial al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), espacio político desde el cual participó en procesos electorales anteriores. El presidente del Partido Liberal expresó un reconocimiento particular a los dirigentes y militantes de ese sector y aseguró que la relación de trabajo continuará en el futuro.

En ese sentido, sostuvo que las diferencias partidarias no deben convertirse en obstáculos cuando el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los catamarqueños. Bajo esa premisa, planteó la necesidad de fortalecer el diálogo y la cooperación entre distintos sectores políticos y sociales.

La referencia al trabajo conjunto con el MID se inscribe dentro de una visión que prioriza la construcción de consensos y la búsqueda de acuerdos para afrontar los desafíos de la provincia.

Ideas, proyectos y soluciones

Durante el comunicado, Galán también expuso los principios que orientarán la actividad del Partido Liberal en esta nueva etapa institucional.

Según afirmó, la fuerza política nace con la vocación de aportar ideas, proyectos y soluciones concretas para Catamarca, con el propósito de contribuir al desarrollo provincial y ofrecer respuestas a las demandas de la sociedad. La propuesta presentada pone el foco en la necesidad de construir una provincia donde los ciudadanos se sientan escuchados y donde las injusticias encuentren respuestas adecuadas.

Asimismo, se plantea una visión del Estado orientada a acompañar a quienes trabajan, producen, estudian y proyectan su crecimiento personal y familiar.

Convocatoria amplia para construir el futuro de Catamarca

En el tramo final de su mensaje, el presidente del Partido Liberal realizó una convocatoria dirigida a todos los sectores de la sociedad catamarqueña. La invitación fue planteada sin distinciones partidarias ni ideológicas y con el objetivo de construir un proyecto común que permita impulsar el crecimiento, el desarrollo y una visión de futuro para la provincia.

Según expresó, Catamarca necesita fortalecer tres elementos fundamentales para afrontar los desafíos venideros: más diálogo, más trabajo conjunto y más compromiso.

Con el reconocimiento definitivo otorgado por la Justicia Electoral, el Partido Liberal inicia una nueva etapa institucional en Catamarca. Desde su conducción sostienen que el desafío será consolidar una propuesta política basada en el trabajo colaborativo, la generación de oportunidades y la construcción de consensos que permitan proyectar una provincia con mayores perspectivas de desarrollo y crecimiento para todos los catamarqueños.