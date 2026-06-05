Dusso defendió una minería con autonomía regional

La minería, la infraestructura, la energía y la integración regional fueron los ejes centrales de la exposición que realizó el vicegobernador de Catamarca, ingeniero Rubén Dusso, durante su participación en la Mesa Federal desarrollada en el marco de la Semana de la Ingeniería 2026, organizada por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo la consigna "La minería como un desafío Federal", Dusso fue uno de los principales expositores del encuentro que reunió a referentes políticos, técnicos y empresariales vinculados a la actividad minera. El panel fue moderado por el presidente del CAI, Pablo Bereciartua, y contó además con la participación de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; y Martín Pérez de Solay, en representación de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Durante su intervención, el vicegobernador catamarqueño desarrolló una mirada histórica sobre la evolución de la actividad minera en la provincia y expuso los desafíos que considera fundamentales para consolidar el crecimiento de una actividad estratégica para el desarrollo regional.

Una tradición minera que se remonta al siglo XIX

Dusso comenzó su exposición resaltando que la minería forma parte de la historia productiva de Catamarca desde hace más de un siglo. En ese sentido recordó que ya en 1895 desde Andalgalá salían lingotes de cobre, durante la etapa encabezada por Samuel Lafone Quevedo y Federico Schickendantz.

El vicegobernador señaló que los cambios económicos y la falta de continuidad que caracterizaron distintos períodos de la historia argentina terminaron afectando la rentabilidad de aquella actividad, aunque destacó que esa experiencia dejó una evidencia concreta sobre el potencial minero de la región.

Según explicó, desde fines del siglo XIX coexistían en Catamarca tanto emprendimientos de gran minería como explotaciones de menor escala, un antecedente que demuestra la larga relación de la provincia con el aprovechamiento de sus recursos minerales.

También puso en valor la experiencia acumulada en torno al desarrollo del litio. Recordó que el próximo año se cumplirán tres décadas desde el inicio de la explotación del proyecto Fénix, uno de los emprendimientos emblemáticos de la provincia.

Entre los aspectos destacados mencionó:

• El inicio de la explotación de litio a través del proyecto Fénix.

• Los cambios de empresas operadoras registrados a lo largo de los años.

• La continuidad actual del proyecto bajo la conducción de Río Tinto.

• La consolidación de conocimientos técnicos y experiencia operativa en la región.

Para Dusso, este recorrido demuestra que Catamarca cuenta con un saber hacer acumulado que constituye una ventaja para afrontar los desafíos futuros del sector.

Del "piloto automático" a una minería con participación social

Uno de los momentos centrales de la exposición estuvo relacionado con la transformación que, según explicó, experimentó la actividad minera desde el año 2011. Dusso recordó que al inicio de aquella gestión la minería funcionaba "en piloto automático", sin una planificación clara sobre el destino de los recursos generados y con una sociedad que no se sentía parte del proceso.

Frente a ese escenario, sostuvo que se impulsaron distintas acciones destinadas a generar una mayor integración de los actores involucrados en la actividad.

Entre los avances señalados sobresalen:

• La creación y consolidación de la Intersindical Minera.

• La participación conjunta de gremios como UOCRA, AOMA y UTA.

• La coordinación entre construcción, transporte y actividad minera.

• La articulación entre empresas y proveedores locales.

• La capacitación de trabajadores para responder a las necesidades del sector.

El vicegobernador destacó especialmente el crecimiento de los proveedores catamarqueños, señalando que en un reciente encuentro organizado conjuntamente por empresas mineras y proveedores locales participaron más de 600 empresas proveedoras de la provincia.

Según explicó, esta evolución fue posible gracias a una política de formación y capacitación destinada a responder a las demandas de mano de obra especializada que requería el desarrollo de la actividad.

La exploración como condición para nuevas inversiones

Al abordar el escenario económico actual, Dusso dedicó parte de su exposición a analizar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla proyectos con un piso mínimo de 200 millones de dólares.

El mandatario relató que durante misiones internacionales realizadas en Canadá transmitió al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, dos preocupaciones específicas. Por un lado, la necesidad de avanzar en obras de infraestructura que acompañen el crecimiento de la actividad. Por otro, la situación de aquellas inversiones que no alcanzan el monto requerido para ingresar al RIGI.

En ese contexto destacó la importancia del RINI, el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones, al que definió como una herramienta fundamental para respaldar las etapas de exploración minera.

Dusso enfatizó que no puede existir explotación sin exploración previa y sostuvo que Argentina aún necesita profundizar el conocimiento sobre el potencial geológico de su territorio para reducir las asimetrías existentes entre distintas regiones del país.

Como ejemplo de esas desigualdades, mencionó el caso de la industria tabacalera del Norte Grande. Recordó que siete de las diez provincias que integran la región producen tabaco, aunque los recursos generados por la industrialización se administran fuera de esos territorios y retornan posteriormente a las provincias.

Energía geotérmica

En otro tramo de la exposición, el vicegobernador abordó el potencial energético de Catamarca y puso el foco en la generación geotérmica. Destacó que la provincia posee más de 250 volcanes ubicados entre Antofagasta de la Sierra y Tinogasta y afirmó que estudios realizados permitieron identificar condiciones favorables para la producción de energía a partir del calor terrestre.

Entre los datos técnicos mencionados sobresalen:

• Más de 250 volcanes distribuidos en territorio catamarqueño.

• Estudios realizados entre los 3.500 y 5.000 metros de profundidad.

• Existencia de un manto térmico con capacidad para generar diferencias de temperatura aptas para producir energía geotérmica.

Dusso sostuvo que esta fuente energética aún no forma parte de la matriz energética nacional y cuestionó la visión centralista que históricamente condicionó el desarrollo de proyectos energéticos en el interior del país.

Según indicó, actualmente el consumo energético vinculado a la minería se encuentra precisamente donde se localizan los recursos naturales, por lo que consideró indispensable promover inversiones que integren minería, energía, logística y transporte.

La integración regional como camino hacia la autonomía

En el cierre de su exposición, el vicegobernador defendió la construcción de bloques regionales como una herramienta estratégica para fortalecer la soberanía económica y ampliar la capacidad de inserción internacional de las provincias.

En ese marco destacó el funcionamiento de la Mesa del Litio, integrada por Catamarca, Salta y Jujuy, y la Mesa del Cobre, conformada por Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. Según sostuvo, estos espacios permiten coordinar políticas comunes y construir una plataforma que otorgue mayor autonomía en la gestión de relaciones internacionales y en la promoción de proyectos de desarrollo.

Finalmente, confirmó que la próxima semana viajará a la Región de Atacama, en Chile, para participar de la Expo Atacalar 2026. Allí buscará profundizar los vínculos de integración con una región que, según destacó, concentra el 50 por ciento de las exploraciones mineras chilenas, cuenta con cinco plantas desaladoras y avanza en esquemas de cooperación que incluyen incluso el suministro de agua a provincias vecinas.

Para Dusso, ese modelo de complementariedad, infraestructura compartida y desarrollo logístico representa el horizonte hacia el que deben avanzar las regiones para consolidar una minería más eficiente, competitiva y con mayor autonomía.