Catamarca junto a UNFPA, impulsan una agenda de población y desarrollo

El Gobierno de Catamarca dio otro paso en el proceso de modernización de la gestión pública con la realización del Encuentro Institucional y Técnico junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), una jornada destinada a fortalecer la planificación de políticas públicas sustentadas en evidencia y orientadas a los desafíos futuros de la provincia.

La actividad se desarrolló en el marco de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, quien encabezó la apertura del encuentro y ratificó el compromiso del Poder Ejecutivo con la construcción de políticas públicas basadas en datos y análisis científicos.

Durante su intervención, el mandatario destacó que Catamarca fue pionera en la puesta en marcha de estos estudios hace cuatro años y remarcó la importancia de comprender las transformaciones estructurales que atraviesa la sociedad para anticipar respuestas desde el Estado.

Jalil sostuvo que la humanidad transita una nueva etapa marcada por el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial, procesos que, según expresó, impactan en la vida cotidiana y alcanzan áreas tan diversas como el sistema de salud y el sistema previsional. El gobernador afirmó que la velocidad con la que se producen estos cambios obliga a estudiar las tendencias demográficas y sociales para anticiparse a los escenarios futuros y construir respuestas acordes con las necesidades que tendrá la sociedad en los próximos años.

Amplia participación institucional y técnica

El encuentro reunió a más de 70 participantes, entre ellos referentes e integrantes de las siete subcomisiones temáticas que conforman la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica.

La convocatoria incluyó representantes de distintos sectores sociales, académicos e institucionales, fortaleciendo el carácter interdisciplinario del espacio de trabajo impulsado por la Provincia. También participaron funcionarios que integran la estructura de coordinación del Gobierno provincial, entre ellos la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, la ministra de Salud, Johana Carrizo, la asesora General de Gobierno, Mara Murúa y el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros.

La presencia de estas autoridades acompañó el desarrollo de una agenda orientada a revisar investigaciones, debatir prioridades y fortalecer la articulación entre las distintas áreas involucradas en la planificación de políticas públicas.

El aporte técnico del UNFPA

Uno de los ejes centrales del encuentro estuvo dado por las exposiciones realizadas por las representantes de UNFPA Argentina. Las disertaciones estuvieron a cargo de Mariana Isasi, jefa de oficina de UNFPA Argentina y Anabel Fernández Prieto, oficial de Programa.

Durante la jornada, ambas especialistas presentaron el Análisis de Situación Poblacional (ASP) con foco en salud, documento considerado un insumo estratégico para orientar la planificación pública sobre la base de evidencia científica.

A partir de esa presentación se abrió un espacio de intercambio entre los participantes para evaluar la posibilidad de avanzar en acciones que prioricen a las juventudes, articulando políticas relacionadas con:

Educación.

Empleo.

Arraigo territorial.

Proyectos de vida.

Este abordaje permitió analizar cómo integrar distintas áreas de gestión bajo una perspectiva común de desarrollo poblacional.

Trabajo colaborativo para definir prioridades

Además de las exposiciones técnicas, la agenda contempló un esquema de trabajo colaborativo e interdisciplinario mediante distintas mesas de análisis.

En esos espacios, los participantes revisaron el estado de avance de las investigaciones desarrolladas por las subcomisiones temáticas e identificaron oportunidades para recibir asistencia técnica prioritaria en los distintos ejes de trabajo. La dinámica permitió intercambiar experiencias entre los diferentes sectores representados y avanzar en la definición de acciones futuras que fortalezcan la planificación estratégica provincial.

Como resultado de esas instancias de trabajo, la jornada concluyó con la definición de:

Los próximos pasos del proceso de planificación.

Las responsabilidades institucionales de cada área participante.

Un cronograma preliminar de trabajo.

Los objetivos para consolidar una agenda provincial de población y desarrollo con perspectiva intersectorial y territorial.

Juventudes, desarrollo y arraigo

Otro de los aspectos destacados del encuentro fue la participación de referentes de juventudes provenientes de distintos puntos de la provincia. Su presencia reforzó el objetivo de diseñar políticas públicas orientadas a garantizar oportunidades de desarrollo profesional y fortalecer el arraigo territorial de las nuevas generaciones.

Durante el intercambio se consideró que el análisis presentado por UNFPA, complementado con los aportes de los actores locales, permitió identificar prioridades destinadas a favorecer que los jóvenes encuentren en Catamarca posibilidades concretas de crecimiento personal dentro de un entorno sostenible.

La articulación entre organismos internacionales, autoridades provinciales, instituciones académicas y representantes sociales fue presentada como un componente central para construir una planificación basada en información técnica y en las necesidades identificadas en el territorio.