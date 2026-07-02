El Senado dio media sanción a la transformación de CAMYEN

La Cámara de Senadores celebró este jueves su décima sesión ordinaria, presidida por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos, durante la cual se trataron iniciativas vinculadas con la reorganización de la empresa minera provincial, la promoción del deporte, pedidos al Poder Ejecutivo y declaraciones de interés parlamentario.

Entre los principales temas abordados, el Senado otorgó media sanción al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Provincial para transformar Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN) en Catamarca Minera y Energética Sociedad Anónima Unipersonal (CA.M.YEN.S.A.U.). Asimismo, convirtió en Ley N.º 5949 el proyecto que instituye al Newcom como deporte en la provincia.

La transformación de CAMYEN

Con despacho favorable de comisión, los senadores aprobaron el proyecto de ley que dispone la transformación de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, creada mediante la Ley N.º 5354, para pasar a denominarse Catamarca Minera y Energética Sociedad Anónima Unipersonal (CA.M.YEN.S.A.U.).

Al fundamentar la iniciativa, la senadora Soledad Blas explicó que la propuesta responde a la necesidad de adecuar la empresa al nuevo marco normativo nacional, modernizar su estructura de gobierno, fortalecer la gestión estratégica de los proyectos mineros y energéticos y profundizar los estándares de transparencia en la administración del patrimonio minero provincial.

La legisladora sostuvo que la nueva forma societaria resulta la más adecuada para el cumplimiento del objeto social de CAMYEN, al permitir un funcionamiento con menor nivel de burocracia que otros tipos societarios, favoreciendo el dinamismo propio de una empresa vinculada a los sectores minero y energético.

La normativa con media sanción establece que este esquema también garantiza estándares de transparencia y control mediante un mecanismo que asegura la firmeza y solidez necesarias para una compañía con ese objeto social.

El Newcom como deporte en Catamarca

Durante la misma sesión, el Senado convirtió en Ley N.º 5949 el proyecto que instituye al Newcom como deporte en la provincia. La iniciativa había sido presentada por las diputadas y diputados Rosana Pereyra Reynoso, Tiago Puente, Silvana Carrizo (MC) y Natalia Herrera.

El encargado de fundamentar el proyecto fue el presidente de la Comisión de Salud Pública y Deportes, senador Gonzalo Ormachea, quien sostuvo que el Newcom constituye una herramienta estratégica para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el desarrollo social y humano.

Durante su exposición también se remarcó que esta disciplina deportiva ofrece múltiples beneficios físicos, emocionales y sociales.

Resoluciones dirigidas al Poder Ejecutivo

En el transcurso de la sesión, el pleno también aprobó diversas resoluciones impulsadas por los senadores Horacio Gutiérrez, Soledad Blas, Augusto Ojeda y Félix Jerez, mediante las cuales se solicita al Poder Ejecutivo la ejecución o evaluación de distintas obras e iniciativas.

Las resoluciones aprobadas contemplan:

La construcción de un edificio para el funcionamiento del Instituto de Estudios Superiores Andalgalá - Anexo Aconquija.

La evaluación de la factibilidad técnica y presupuestaria para incorporar un camión desobstructor con sistema hidrojet y succión destinado al departamento Belén.

La refacción, remodelación y construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) para poner en valor el antiguo edificio de la Escuela N.º 270 "Dr. Pacífico Rodríguez", ubicado en El Alto.

La pavimentación del camino de acceso a la Escuela Primaria N.º 19 y al J.I.N. N.º 22, Sala Tintigasta, en el departamento El Alto.

La realización de estudios técnicos y de factibilidad para la creación e instalación del Cuartel de Bomberos Santa Rosa en la localidad de Bañado de Ovanta.

Catorce declaraciones de interés parlamentario

La sesión también incluyó la aprobación de 14 declaraciones de interés, destinadas a reconocer trayectorias, acontecimientos, obras y manifestaciones culturales, sociales, deportivas, turísticas, profesionales e históricas de la provincia.

Los proyectos fueron presentados por las senadoras y senadores Pamela López, Gonzalo Ormachea, Guillermo Ferreyra, Ramón Figueroa Castellanos, Romina Williams, Mario Gershani, Elena Lagoria, Eliana Soriano y Félix Jerez.

Las declaraciones aprobadas reconocen:

La trayectoria de Petrona Coria de Dávalo , tejedora y artesana de Fiambalá, departamento Tinogasta.

, tejedora y artesana de Fiambalá, departamento Tinogasta. A Sharon Nicole Navarro , campeona provincial de Malambo Tinogasta-Catamarca 2026, y a su profesor Manuel Alberto Leguizamón .

, campeona provincial de Malambo Tinogasta-Catamarca 2026, y a su profesor . La trayectoria laboral de Alfredo Elizalde , trabajador del transporte público de pasajeros, con motivo de su jubilación del 4 de abril de 2026.

, trabajador del transporte público de pasajeros, con motivo de su jubilación del 4 de abril de 2026. La obra literaria y académica "Oratoria Jurídica en 60 Minutos" , de Guillermo Rafael Dalla Lasta .

, de . La trayectoria deportiva de Gustavo Daniel Vega como relator de partidos de fútbol.

como relator de partidos de fútbol. El beneplácito por la imposición del nombre "Juan Francisco Carreras" al nuevo comedor universitario de la Universidad Nacional de Tucumán.

al nuevo comedor universitario de la Universidad Nacional de Tucumán. La trayectoria de Luis Fernando Vekqui , por sus 45 años de labor en la difusión de la cultura catamarqueña a través del programa "Folklore Marca Registrada" , emitido por Catamarca Radio y Televisión.

, por sus 45 años de labor en la difusión de la cultura catamarqueña a través del programa , emitido por Catamarca Radio y Televisión. La trayectoria de la locutora Mariel Salazar , por su aporte a la comunicación social, la radiodifusión, la cultura y la identidad provincial.

, por su aporte a la comunicación social, la radiodifusión, la cultura y la identidad provincial. La "Fiesta de la Capia" , que se realizará el 12 de julio de 2026 en el Anfiteatro Municipal Margarita Palacios de Santa María.

, que se realizará el 12 de julio de 2026 en el Anfiteatro Municipal Margarita Palacios de Santa María. La festividad en honor a San Santiago Apóstol , patrono de Antofalla, departamento Antofagasta de la Sierra, celebrada cada 25 de julio.

, patrono de Antofalla, departamento Antofagasta de la Sierra, celebrada cada 25 de julio. La sexta edición de la Fiesta Municipal del Tamal 2026 , organizada por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú y prevista para el 5 de julio de 2026.

, organizada por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú y prevista para el 5 de julio de 2026. El sitio arqueológico "Las Piedras Pintadas" , ubicado en el paraje Ampolla, departamento Santa Rosa.

, ubicado en el paraje Ampolla, departamento Santa Rosa. La Ruta Termal, ubicada en Lavalle, departamento Santa Rosa.

De esta manera, la décima sesión ordinaria del Senado combinó el tratamiento de iniciativas vinculadas con la modernización institucional, la promoción del deporte y el reconocimiento de referentes, acontecimientos y espacios representativos del patrimonio social, cultural, turístico e histórico de la provincia.