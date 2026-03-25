Catamarca lanza su primera liga oficial de freestyle

La cultura urbana en la provincia de Catamarca está a punto de vivir un hito en su proceso de profesionalización y visibilidad. La Vicegobernación, conducida por Rubén Dusso, ha anunciado formalmente el lanzamiento de la Liga Freestyle Catamarca, una iniciativa diseñada para consolidar el talento de las juventudes locales. El evento inaugural tendrá lugar este domingo 29 de marzo, a partir de las 16:30 hs, en el emblemático escenario natural del Parque de los Vientos (El Jumeal).

Este lanzamiento no es un hecho aislado, sino que se plantea como una continuidad de las competencias de Freestyle que la Vicegobernación ha venido impulsando año tras año. Sin embargo, en esta ocasión, la propuesta escala hacia un formato de liga que recorrerá distintos puntos de la Capital y del interior provincial durante todo el calendario anual, garantizando un alcance federal dentro del territorio catamarqueño.

El Arte de la Rima como Política Pública

El nacimiento de la Liga Freestyle Catamarca no es una imposición vertical, sino el resultado de una escucha activa de las nuevas tendencias culturales que atraviesan a la sociedad actual. El objetivo principal de este ciclo es que las y los jóvenes no sean meros espectadores, sino que se conviertan en protagonistas y formen parte activa del diseño de estas políticas públicas.

Al respecto, el subsecretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo, brindó detalles sobre el espíritu que motiva este ciclo de encuentros. El funcionario subrayó la importancia de la horizontalidad en el trabajo institucional:

"Vamos a trabajar codo a codo con los jóvenes talentos para que ellos puedan sentir al espacio como propio, tal como viene ocurriendo desde los inicios de este movimiento de freestyle que se está gestando año a año en nuestra provincia".

Deporte y Ritmo: El Complemento del Básquet 3x3

La jornada en el Parque de los Vientos no se limitará exclusivamente a la disciplina lírica. En una apuesta por la integración de diversas expresiones urbanas, se disputará en paralelo un torneo de Básquet 3x3. Esta modalidad, caracterizada por su dinamismo y agilidad, se presenta como el complemento deportivo ideal para el clima de las batallas de rap.

Los detalles técnicos de la competencia deportiva reflejan una apertura hacia toda la comunidad:

Categorías: Se contará con divisiones masculina y femenina libres .

Se contará con divisiones . Sin límite de edad: La convocatoria busca integrar a deportistas de diversas generaciones.

La convocatoria busca integrar a deportistas de diversas generaciones. Modalidad: Formato de 3 vs 3, siguiendo los estándares del deporte urbano actual.

Un Domingo de Encuentro en El Jumeal

La cita del próximo domingo promete ser un despliegue de energía y creatividad. Además de la competencia central de la Liga y los partidos de básquet, el evento contará con la presencia de DJ en vivo y diversas propuestas musicales que ambientarán la tarde catamarqueña. Como incentivo adicional para los participantes de ambas disciplinas, la organización ha confirmado la entrega de importantes premios.

Con esta iniciativa, la gestión de Rubén Dusso busca no solo brindar un escenario de expresión, sino institucionalizar un movimiento que ya late en las calles, dándole un marco de contención, recursos y proyección en toda la provincia de Catamarca.