Catamarca: Motociclista murió tras chocar contra un poste en Siján

Un violento siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 15.10 en avenida Juan Pablo II, en la localidad de Siján, departamento Pomán, donde un motociclista resultó con heridas de consideración y tras ser asistido, falleció en la ciudad Capital.

Por causas que se investigan, el conductor de una motocicleta Honda XR 125 cc impactó contra un poste del tendido eléctrico.

Como consecuencia del choque, el motociclista fue asistido por profesionales del nosocomio local y posteriormente derivado al Hospital San Juan Bautista de la Capital donde a pesar de los médicos, perdió la vida.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Siján, bajo las directivas de la Fiscalía de Andalgalá.