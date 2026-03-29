La Justicia dispuso medidas de protección para la secretaria que declaró contra Adorni

Este sábado se registraron avances significativos en la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este en vuelos privados. En ese marco, el juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation.

La resolución judicial responde a una denuncia presentada por la propia Tossi, quien aseguró haber sido víctima de hostigamiento y presiones mientras participaba de una audiencia testimonial. Según consta, la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes del periodista Marcelo Grandio durante su declaración del viernes.

La intervención del magistrado se produjo tras un pedido formal del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien evaluó la gravedad de los hechos denunciados y solicitó medidas inmediatas para proteger a la testigo.

Restricciones contra Marcelo Grandio

En su resolución, Lijo estableció una serie de limitaciones concretas dirigidas a Marcelo Grandio, identificado como amigo de Adorni y uno de los principales implicados en la investigación.

Entre las principales disposiciones se destacan:

Prohibición de contacto con la damnificada por cualquier medio: Personal Telefónico Digital A través de terceros

con la damnificada por cualquier medio: Restricción de acercamiento a: Su domicilio particular Su lugar de trabajo Sitios de concurrencia habitual

a:

Estas medidas tienen carácter inmediato y buscan evitar cualquier tipo de interferencia sobre la testigo en el marco del proceso judicial en curso.

El episodio durante la declaración testimonial

El hecho que motivó la intervención judicial ocurrió el viernes, en pleno desarrollo de la audiencia testimonial de Tossi ante el fiscal Gerardo Pollicita. Durante su exposición sobre los detalles del vuelo que trasladó a Manuel Adorni hacia la ciudad de Punta del Este, Uruguay, la mujer recibió múltiples intentos de contacto por parte de Grandio.

De acuerdo con su relato, estas comunicaciones no fueron aisladas, sino que se sumaron a un antecedente previo: el envío de una carta documento en términos intimidatorios. La testigo interpretó estas acciones como un intento de amedrentamiento con el objetivo de condicionar su declaración.

Declaraciones clave sobre el vuelo investigado

En el marco de su testimonio, la secretaria de JAG Executive Aviation aportó datos relevantes sobre la operatoria del vuelo bajo investigación. Según su declaración Marcelo Grandio habría efectuado el pago del traslado y además habría solicitado expresamente que no se emitiera la factura correspondiente.

Estos elementos forman parte del cuerpo de prueba que analiza la Justicia en relación con el uso de servicios privados por parte de un alto funcionario público.

Investigación paralela por posibles delitos

Frente a la gravedad de los hechos denunciados, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó una investigación paralela orientada a determinar la posible comisión de delitos de acción pública, específicamente vinculados a:

Amenazas

Coacciones

En su dictamen, el fiscal remarcó que las conductas atribuidas a Grandio no constituyen únicamente una situación de malestar subjetivo, sino que representan indicadores concretos de presión que afectan la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba clave.

Fundamentos del fallo de Ariel Lijo

Al dictar las medidas, el juez Ariel Lijo argumentó que la secuencia de contactos insistentes y, particularmente, la interrupción de la audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias, configuran un riesgo real que debe ser mitigado de forma inmediata.

El magistrado sostuvo que resulta imprescindible preservar la libertad de declaración de la testigo, garantizar su estabilidad emocional y evitar interferencias externas en el proceso de recolección de pruebas.

Asimismo, dispuso que se extraigan testimonios del acta de declaración de Tossi junto con la documentación respaldatoria presentada, con el objetivo de que se investiguen formalmente las presiones denunciadas.

Protección del proceso judicial

La resolución judicial subraya que las medidas adoptadas no implican una sanción anticipada, sino que responden a un objetivo central: proteger la integridad psíquica de la testigo y asegurar condiciones adecuadas para el avance de la causa.

En este sentido, el fallo enfatiza la necesidad de resguardar el proceso de investigación en torno al vuelo que trasladó a Manuel Adorni, evitando cualquier tipo de influencia externa que pueda afectar la obtención de pruebas.

De esta manera, la Justicia busca garantizar que la causa avance sin interferencias, preservando tanto los derechos de la testigo como la transparencia del proceso en una investigación que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.