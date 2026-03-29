Fallo por YPF, siguen las críticas al kirchnerismo: "Nunca hubiese ocurrido siendo aliados de Maduro"

La decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de anular la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF marcó un punto de inflexión en uno de los litigios más relevantes para el país. El fallo dejó sin efecto la sentencia de primera instancia, que había sido dictada en 2023 y que imponía una de las mayores compensaciones económicas contra un Estado soberano.

Este revés judicial para los demandantes se sustentó en la interpretación de que los reclamos por incumplimiento de contrato no eran admisibles bajo la legislación argentina, lo que derivó en la anulación del fallo previo.

En este contexto, el Gobierno nacional no solo celebró la resolución, sino que la utilizó como eje para profundizar sus críticas al kirchnerismo, al que responsabiliza por el origen del conflicto.

La reacción oficial

Desde la Casa Rosada, el Secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, expresó en su cuenta de X que el resultado judicial "coloca a la Argentina en otra dimensión geopolítica". En esa línea, calificó el caso como "el fallo contra un Estado soberano más importante de la historia de la humanidad".

Lanari atribuyó el desenlace a lo que definió como un cambio en el posicionamiento internacional del país, al señalar que el resultado "se logró por el posicionamiento del país frente al mundo".

En el mismo mensaje, el funcionario profundizó las críticas al kirchnerismo, afirmando que un fallo de estas características "nunca hubiese ocurrido siendo aliados de Maduro, Irán y Cuba", en referencia a la política exterior de gobiernos anteriores.

Milei y la confrontación con el kirchnerismo

El presidente Javier Milei también se pronunció tras la resolución judicial, con un mensaje contundente en cadena nacional. Allí cuestionó duramente a quienes, según sus palabras, intentan adjudicarse el resultado.

"Quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar. Hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad", sostuvo.

El mandatario calificó esa interpretación como "una afrenta a los argentinos" y afirmó que las decisiones tomadas en el pasado llevaron al país a una situación crítica. En ese sentido, aseguró que aquellos gobiernos "nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo".

El recorrido del litigio

El Presidente también trazó una línea temporal del conflicto judicial, subrayando que:

El juicio comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner

La condena en primera instancia se produjo durante la gestión de Alberto Fernández

La reversión del fallo se logró en la actual administración

"El juicio de YPF comenzó en la presidencia de Cristina Kirchner y se perdió en primera instancia en la presidencia de Alberto Fernández. Ahora la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración", afirmó Milei.

En ese marco, el jefe de Estado reivindicó la actuación de su gobierno al señalar: "Lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, simplemente ganamos".

Un fallo con impacto político y económico

La decisión de la Corte de Apelaciones no solo tiene implicancias jurídicas, sino también políticas y económicas. La anulación de la condena evita, al menos en esta instancia, un impacto millonario sobre las cuentas públicas y redefine el escenario del litigio internacional.

Además, el fallo se inscribe en un proceso judicial complejo que se originó tras la expropiación de YPF en 2012, y que durante años expuso al país a demandas de accionistas minoritarios que reclamaban compensaciones.