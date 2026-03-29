El PJ de Fray Mamerto Esquiú se reorganiza y reafirma su respaldo político provincial

Con una convocatoria que superó las 150 personas, el peronismo de Fray Mamerto Esquiú dio inicio a su agenda política anual con la realización del 1° Encuentro Peronista del año, una jornada que reunió a dirigentes, militantes, vecinos y simpatizantes con el objetivo de debatir la realidad actual y consolidar el trabajo territorial.

El encuentro, organizado por el PJ local presidido por el senador Guillermo Ferreyra, se constituyó como un espacio de análisis y reafirmación política, donde se expresó de manera clara el acompañamiento a los gobiernos provincial y municipal.

La importante participación fue destacada por los organizadores, no solo por la cantidad de asistentes, sino también por la incorporación de nuevos compañeros y compañeras, quienes manifestaron su interés en involucrarse activamente en la vida política y social del departamento.

La jornada contó con la presencia de la intendenta Alejandra Benavidez, quien además se desempeña como secretaria de la Mujer del PJ. Su participación se dio junto a dirigentes locales, militantes y vecinos, en una muestra de articulación política e institucional.

También estuvieron presentes referentes de todos los distritos del departamento, así como autoridades legislativas, tala es como Patricia Agreguez, concejal, Valeria Sobrado, concejal, Tulio Canil, concejal y Francisco Acosta, presidente del Concejo Deliberante.

La participación de estos actores evidenció una amplia representación territorial, fortaleciendo el carácter colectivo del encuentro y consolidando el respaldo a las gestiones en curso.

Debate, diagnóstico y construcción colectiva

Uno de los ejes centrales de la jornada fue el desarrollo de una dinámica participativa en mesas de trabajo, donde los asistentes compartieron diagnósticos y propuestas en torno a la realidad social y económica actual.

Durante estas instancias se analizó particularmente el impacto de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional, evaluando sus consecuencias tanto en la provincia como en los municipios.

En este marco, surgieron consensos en torno a la necesidad de fortalecer herramientas políticas y sociales clave:

Organización territorial sostenida

Trabajo cercano con los vecinos

Escucha activa de las demandas sociales

Construcción de respuestas con sensibilidad social

Estos lineamientos fueron planteados como fundamentales para afrontar el contexto actual y proyectar una alternativa política con presencia y compromiso.

Apoyo a la gestión municipal y articulación institucional

Durante el encuentro también se expresó de manera explícita el respaldo a la gestión municipal encabezada por Alejandra Benavidez. Los participantes destacaron las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer la presencia del Estado en la comunidad.

Este acompañamiento se inscribe en una lógica de articulación entre distintos niveles de gobierno. La coordinación entre estas instancias fue señalada como un elemento central para sostener políticas públicas con impacto en el territorio.

El 1° Encuentro Peronista no solo funcionó como un espacio de debate, sino también como el punto de partida de una agenda de trabajo político y territorial para el año.

Entre los objetivos planteados se destacan consolidar la unidad del espacio político, ampliar la participación de la militancia y fortalecer la presencia territorial del peronismo.

La jornada dejó en evidencia una voluntad colectiva de profundizar la organización y proyectar acciones que respondan a los desafíos del contexto actual.