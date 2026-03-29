La empresa Pampa avanzará con plan de inversión y reactivación de proyecto minero en Tinogasta

Días atrás, el gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a autoridades de la empresa Pampa Catamarca SA, que tiene previsto iniciar en el mes de septiembre las primeras perforaciones correspondiente al proyecto minero Valle Ancho e Interceptor, en el departamento Tinogasta.

En el encuentro, el mandatario, estuvo acompañado por la ministra de Minería, Teresita Regalado y fue informado sobre el plan de inversiones y los alcances del mencionado proyecto minero, que viene a sumarse a los múltiples emprendimientos de esta naturaleza que se ejecutan en Catamarca.

Los responsables de la empresa minera encabezada por Martin Rode (presidente) y Alfredo Vitaller, director Asuntos Corporativos de Pampa Catamarca SA, subsidaria de la propiedad NGEx Mineral Ltd, se mostraron conformes con el diálogo mantenido con las autoridades y reafirmaron su compromiso de desarrollar el proyecto mencionado para potenciar la actividad minera y el beneficio de las comunidades involucradas.