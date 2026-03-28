Catamarca es la primera provincia en financiar becas de residencia en la Di Tella

Catamarca se posiciona como la primera provincia argentina en impulsar un programa de becas de residencia bajo este esquema. El convenio establece un sistema de colaboración clave:

La Universidad: Otorga las becas académicas por mérito o necesidad.

La Provincia: Financia el complemento de residencia, permitiendo que los jóvenes del interior puedan costear su estadía en la capital del país.

El impacto en números y desarrollo social

Gracias a esta articulación público-privada, cuatro nuevos estudiantes de la provincia ingresaron este año a la UTDT con respaldo estatal.

"Esta política busca derribar las barreras económicas para que el talento del interior tenga acceso a instituciones de excelencia, fomentando la movilidad social y el fortalecimiento del capital humano catamarqueño."

Diálogo con los protagonistas

Durante el encuentro, el mandatario conversó con los becarios sobre sus trayectorias y los desafíos de estudiar fuera de su tierra natal. Los jóvenes destacaron que este apoyo es una herramienta determinante para su desarrollo profesional y una oportunidad que, de otro modo, sería difícil de alcanzar.

Este acuerdo no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia integral del Gobierno de Catamarca para garantizar que más estudiantes locales accedan a una formación de calidad en todo el territorio nacional.