Catamarca, entre las provincias que más fondos recibió de Nación por los ATN

En un contexto marcado por crecientes complicaciones en el frente fiscal de las provincias y una expansión de los reclamos salariales, la Casa Rosada decidió reactivar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre el jueves y viernes de la semana pasada, el Gobierno nacional repartió $47.000 millones, en una maniobra que no solo responde a necesidades financieras sino también a dinámicas políticas.

Las jurisdicciones más beneficiadas están encabezadas por Corrientes, seguida por Mendoza y Entre Ríos, todas administradas por mandatarios con distintos grados de alineamiento con La Libertad Avanza (LLA). Este patrón refuerza la lectura de que los ATN funcionan como una herramienta clave en la articulación entre Nación y provincias.

El reparto: cifras y alineamientos

El detalle de la distribución en lo que va de marzo muestra una clara concentración:

Corrientes (Juan Pablo Váldes): $8000 millones

Mendoza (Alfredo Cornejo): $7000 millones

Entre Ríos (Rogelio Frigerio): $6000 millones

Misiones (Hugo Passalaqua): $5500 millones

San Juan (Marcelo Orrego): $4000 millones

Chaco (Leandro Zdero): $4000 millones

Salta (Gustavo Sáenz): $3500 millones

Catamarca (Raúl Jalil): $2500 millones

Chubut (Ignacio Torres): $2500 millones

Jujuy (Carlos Sadir): $2000 millones

Neuquén (Rolando Figueroa): $2000 millones

En este esquema, Catamarca, bajo la gestión de Raúl Jalil, recibió $2500 millones, ubicándose en la franja media-baja del reparto reciente, aunque dentro del grupo de provincias consideradas alineadas o con vínculos de cooperación con el oficialismo nacional.

Catamarca: impacto y posición relativa

El caso de Catamarca merece una lectura particular. Si bien fue incluida en la distribución, el monto recibido la posiciona en el último lugar del ranking acumulado anual, con un total de $2500 millones en lo que va del año.

Este dato cobra relevancia al compararlo con otras jurisdicciones:

Corrientes lidera con $14.000 millones acumulados

Misiones suma $9500 millones

Salta alcanza $7500 millones

Mendoza totaliza $7000 millones

Chubut registra $6500 millones

En contraste, Catamarca aparece con el menor nivel de asistencia, lo que podría reflejar tanto criterios de asignación política como necesidades fiscales diferenciadas.

Evolución de los ATN: crecimiento significativo

Los datos de Politikon Chaco, basados en cifras oficiales, revelan un fuerte incremento en la distribución:

$47.000 millones en la última semana , lo que implica: +129% en términos reales respecto a febrero , cuando se repartieron $20.000 millones +98,5% interanual , frente a los $18.000 millones distribuidos en marzo de 2025

, lo que implica:

Además, el acumulado del primer trimestre alcanza los $74.000 millones, con una suba real interanual del 29%.

Este crecimiento evidencia una decisión deliberada de intensificar la asistencia discrecional en un momento crítico para las finanzas provinciales.

Reclamos persistentes de las provincias

Pese al aumento en los ATN, los gobernadores mantienen sus reclamos. En las conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, insisten en que estos fondos:

No compensan la caída de la coparticipación

No alcanzan frente a la baja recaudación nacional

Resultan insuficientes ante la merma de ingresos propios

No logran cubrir el impacto de una reactivación económica desigual

En este escenario, provincias como Catamarca enfrentan el desafío de sostener sus cuentas públicas con recursos limitados y transferencias que, aunque relevantes, no logran equilibrar completamente sus necesidades.

El trasfondo fiscal del Gobierno nacional

El uso de los ATN también se vincula con la estrategia fiscal del Gobierno. Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, se registró una significativa retención de estos fondos:

Los ATN representaron el 5,2% del superávit primario acumulado del sector público no financiero nacional

del sector público no financiero nacional El monto total asciende a $1.838.229 millones (a valores constantes de diciembre)

Distribución: 2024: ejecución de solo el 7,3% del fondo 2025: distribución del 21,9%



Este comportamiento sugiere una política de administración restrictiva y selectiva, donde la liberación de fondos responde a coyunturas específicas.